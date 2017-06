Melania Trump y el vestido de invitada perfecto, en 4 claves de estilo

26 jun 2017

Más allá de filias y fobias políticas, de quién sea su marido, de su cuestionable (o no) estilo de vida y de todas las polémicas que rodean a su familia presidencial, lo que es innegable es que Melania Trump acierta con sus looks en el 98% de las ocasiones. Y ese 2% corresponde al look que eligió para la toma de posesión de Donal Trump como Presidente de los EE.UU, donde su elegante Ralph Lauren azul cielo era demasiado grande para su silueta; y a la mantilla que se (mal) puso para visitar al Papa Francisco, aunque su estilismo estuviera acorde al protocolo.

Gtres Melania Trump el día de la toma de posesión de su marido. Gtres Melania Trump en el Vaticano.

En el caso que nos ocupa hoy, estamos ante un look brillante de la Primera Dama, que asistió a la boda de Steven Mnuchin (Secretario del Tesoro de los Estados Unidos) y Louise Linton con un sencillo pero muy favorecedor vestido rosa empolvado de J.Mendel que la convierte en un buen ejemplo de 'invitada perfecta' por estas cuatro razones de estilo:

Melania Trump, con look de J.Mendel pinit Gtres'

4 razones de estilo para copiar el look de invitada de Melania Trump Porque Melania Trump sabe cuáles son las siluetas que más le favorecen, y las aplica a su look de invitada perfecta para ir favorecida, cómoda y no disfrazada, como te recomendábamos a ti. Este diseño de J.Mendel es lo suficientemente ajustado para marcar a la perfección la silueta pluscuamperfecta de la Primera Dama, pero sin cortarle la respiración como le suele ocurrir a Kim Kardashian. Además, esta vez sí, ha elegido bien su talla. Porque el monocolor es tendencia, y este tono rosa empolvado, combinado con complementos en nude (cartera de charol y los Pigalle de Louboutin) es una apuesta tan segura como perfecta. Un clásico que nunca falla y en el que merece la pena inspirarse. Porque a la sencillez de su look, Melania Trump incorpora dos tendencias con mucha naturalidad: el escote a la espalda, tan elegante y seductor que da forma al nuevo concepto de sexy; y el plisado, que vuelve reinventado y que, como a la Primera Dama, también ha conquistado a nuestra Reina Letizia. Y, por último, porque además de con su ropa, Melania ha acertado también con su look 'beauty', potenciando la fuerza de su mirada con un marcado maquillaje de ojos, y luciendo una melena con ligeras ondas muy natural y favorecedora.

Melania Trump, con look de J.Mendel pinit Gtres'

Eso sí, hay un 'pero' que no podemos evitar poner al 'total look' de Melania Trump... Como siempre, le falta el complemento que lo haría perfecto: acompañarlo de una sonrisa.

Melania Trump, con look de J.Mendel pinit Gtres'

