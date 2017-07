¿Conoces la misteriosa marca que ha superado a Louis Vuitton?

10 jul 2017

Compartir en google plus

Goyard no se anuncia. No vende online. No contrata a 'celebrities' para que hagan publicidad de sus diseños. Sus ejecutivos rara vez conceden entrevistas. Y, sin embargo, ha logrado colocarse como una de las más exquisitas casas de lujo, a la altura de Louis Vuitton y Hermès. Algunos dirían que casi por encima, gracias al misterio que rodea a la firma, un secreto que se transmite boca a boca, en conversación entre clientes influyentes.

Los diseños de Goyard lo mismo guardan la cubertería de Alain Ducasse (es famoso su baúl customizado) que acompañan los estilismos urbanos del rapero ASAP Rocky, quien se paseó por la alfombra roja de los Grammy con una cartera de Goyard. Antes, Coco Chanel, Sir Arturo Conan Doyle o Jacques Cartier pasearon sus maletas por medio mundo. El Duque y la Duquesa de Windsor compraron sus primeros Goyard en 1930 y se convirtieron en coleccionistas: sus innumerables piezas son hoy propiedad de Jean-Michel Signoles, propietario de Goyard, quien las compró en 1997 en una subasta en Sotheby's.

El sueño de cualquier 'fashionista' no es tanto comprar un diseño terminado de Goyard, sino encargar uno totalmente personalizado: materiales, funcionalidad, diseño... Uno de los encargos más especiales recibidos por la 'maison' partió de Hugh Grosvenor, segundo Duque de Westminster y el hombre más rico de Gran Bretaña allá por 1925. Fue un regalo para su amante, Coco Chanel. Un baúl. Un año después, el Duque se divorció de su mujer y le pidió matrimonio a la diseñadora, quien declinó su oferta. "Hay muchísimas duquesas", explicó. "Pero solo hay una Coco Chanel".

Te interesa:

- De compras por Cibeles

- 5 razones para amar a Lagerfeld