Duelo de estilo ¿Melania Trump o Brigitte Macron?

14 jul 2017

El matrimonio presidencial Trump aterriza en París dispuestos a seguir su apretada agenda por la capital parisina. Entre sus múltiples citas ayer se reunían con el matrimonio Macron. Juntos visitaron la Catedral de Notre Dame y dieron un paseo por el río Sena.

Mientras los dos mandatarios mantenían sus conversaciones políticas nosotras hemos querido ir analizando el otro "manifiesto": el estilismo de las esposas. Lo primero que llama la atención es el conjunto de los colores que han elegido entre las dos: rojo, blanco y azul. Los colores de ambas banderas, americana y francesa. ¿Coincidencia? ¿Estilismos conjuntados?

También ambas escogieron looks sencillos pero con estilos muy diferentes. Melania aparentaba más sobriedad llegando a aparentar más edad mientras Brigitte Macron defendía un look más juvenil. El look de Melania lo firmaba Dior: un trajo de chaqueta y falda con unos 'stilettos' del mismo color sin más complementos y un moño italiano. Brigitte por su parte escogía un minivestido de cuero blanco con cuello de motorista conjuntado también por unos 'stilettos' en color azul.