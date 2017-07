Así entiende Charlize Theron un 'look' atómico

19 jul 2017

Totalmente alineada con la tendencia (el blanco total es la combinación más recurrente del verano) pero, sin embargo, revolucionaria. Charlize Theron ha vuelto a dar la campanada con un look inesperadamente radical: un sujetador y una minifalda. Todo un manifiesto acerca de lo que se puede y no se puede hacer en moda. Una pista: se puede hacer todo; no se puede no hacer nada.

Su declaración de intenciones de moda tiene mucho que ver con el acontecimiento que protagonizaba: el estreno de su última película, 'Rubia atómica', en la que interpreta a una incontestable agente al servicio de su Majestad. Cómo espía del MI6, Theron brilla. Pero como estrella sobre la alfombra roja, arrasa con todo. Los logos de Dior a lo largo de los tirantes del sujetador y en su remate inferior recordaban mucho a la goma logomaníaca de aquellos calzoncillos de Calvin Klein que, en los 90 y más allá, ellos se preocupaban por dejar a la vista.

El estreno fue además una ocasión perfecta para mostrar los efectos del intenso entrenamiento al que Theron tuvo que someterse para rodar las escenas de acción. De hecho, su potencia, osadía y atrevimiento y, a la vez, su innata elegancia, la han propulsado hasta la nutrida nómina de candidatos a suceder a Daniel Craig como James Bond. Chris Hemsworth ha sido el primero en tuitear a favor de Theron como agente 007. ¡Ojalá!

