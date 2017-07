Alessandra Ambrosio se viste por los pies con unas sandalias de 38 euros

24 jul 2017

Compartir en google plus

Alessandra Ambrosio sabe cómo acertar con las combinaciones más simples. Con cuatro básicos, la modelo se echó a las calles de Los Ángeles y apostó por uno de esos looks que nos salvan en esos días en los que no sabes qué ponerte y no quieres pasar calor.

La modelo combinó cuatro básicos en su look pinit

Tras unas semanas de vacaciones en Ibiza y Formentera, a la brasileña le ha tocado volver a la rutina y su outfit rezuma transición, una transición a la realidad después de muchos días luciendo palmito en bañador y bikini en las aguas cristalinas de la costa balear.

La modelo sacó de su armario cuatro básicos, sin estampados, sin excentricidades en los que primaba, por encima de todo, la comodidad. Combinó un pantalón vaquero culotte, con los bajos deshilachados, con una camiseta blanca, unas sandalias planas de Sam Edelman color azul, que están a la venta en Nordstrom por 38,23 euros, y un bolso de Chloé de 1.150 euros.