Ten estrena 'Style to Rock', el concurso de moda de Rihanna

1 ago 2017

Compartir en google plus

Esta noche, a eso de las 21:40 horas, el canal Ten fulmina para siempre la megarrepetida temporada 6 de 'Pasarela a la fama', el programa de Heidi Klum con el que Divinity nos tiene hipnotizadas a las fans de los concursos de diseño de moda. Lo hace a lo grande, con 'Styled to Rock' o, como lo han llamado aquí, 'Rihanna. Moda rock', el show 'fashionista' que la cantante de Barbados presentó en 2013. A ver: el programa duró una sola temporada, por lo que no podemos venirnos arriba. Sin embargo, para las adictas a los 'shows' de moda, es un caramelo.

Rihanna lleva la batuta como Heidi Klum en 'Pasarela a la fama': es la jefa. Sin embargo, en 'Styled to Rock' el jurado tiene más miga que el de Klum. Junto a Riri está Pharrell Williams, muso de Karl Lagerfeld, 'fashionista' reconocido y punta de lanza en la introducción de esa rémora llamada bolso en el armario masculino. Junto a ellos, la modelo Erin Wasson, estilista y diseñadora además de top. Y, como guinda, el megaestilista Mel Ottenberg, hoy una celebridad de tomo y lomo gracias a los 'looks' que fabrica para la cantante de 'Umbrella'.

La mecánica del concurso es la siguiente: doce diseñadores (alguno sonará a las mas entregadas fans de 'Pasarela a la fama') luchan semanalmente por no irse a su casa y continuar su carrera hacia el premio final: 100.000 dólares. Su cometido es diseñar un 'look' para los personajes famosos que irán visitando el programa cada semana: Kylie Minogue, Miley Cyrus, Khloé Kardashian o la misma Rihanna. El reto tiene su miga. Recomendación: no busquéis demasiada info en Internet. Enseguida salen vídeos del ganador final.