La última locura fashion: los patines-stilettos de Saint Laurent

3 ago 2017

Sabemos que una parte importante del negocio de la moda se basa en su capacidad para hacernos soñar, de ahí que no importe tanto si nos podemos comprar o no determinados 'looks', como si aspiramos a ellos hasta el punto de adquirir cualquier otro producto de la marca que sí esté a nuestro alcance. Perfumes, bolsos, zapatos, carteras y pañuelos sustituyen a las prendas soñadas y nos permiten participar en ese universo soñado.

Esa clave aspiracional es una de las que nos puede ayudar a desentrañar la razón de ser de estos stilettos-patines que Saint Laurent acaba de poner en las tiendas, al módico precio de 1.995 libras (unos 2.225 euros). Resulta un movimiento arriesgado y llamativo (¿vanguardista? Uhmmmm, eso habría que discutirlo) y, sin duda, hablamos de ellos. Refuerza el carácter sexy sobre todas las cosas que Anthony Vaccarello está empeñado en darle al universo Saint Laurent. ¿Qué hay más sexy que una patinadora? Una patinadora con tacones.

Así son los tacones-patines de Saint Laurent pinit

Sin embargo, no debemos descartar nuevas claves a la hora de justificar este tipo de piezas imposibles pero deslumbrantes. Dado el creciente ascendiente de las piezas de moda en el mundo de las inversiones y las subastas, quién sabe si en algún momento esta serie limitada “Anya 100 Patch Pump Roller” pueda convertirse en un objeto codiciado por los coleccionistas. De hecho, como conjunto escultórico es una belleza. Yo me lo compraría, si fuera rica.