Céline Dior: el nuevo bolso de diva con nombre propio

4 ago 2017

Compartir en google plus

Cuando pensamos en los bolsos con 'nombre propio', nos vienen a la cabeza grandes mujeres que, a su manera, han cambiado el mundo de la moda con su estilo en las últimas décadas. El (Grace) Kelly o el (Jane) Birkin de Hermès, el Jackie (Kennedy) de Gucci, el Lady (Di) de Dior, el Anita (Pallenberg) de Saint Laurent, el Sofía (Loren) de Ferragamo e, incluso, el Alexa (Chung) de Mulberry. Pues bien, esta lista de honor del olimpo 'fashionista' tiene una nueva diosa: Celine Dion.

Después de superar con una fuerza casi sobrehumana su particular 'annus horribilis' (en menos de un mes, la canadiense perdió a su marido y mánager y a su hermano), Celine Dion ha sabido resurgir de sus cenizas y se ha reinventado como icono de estilo y reina de las divas en los últimos meses. Su máximo explendor lo alcanzó en la Semana de la Alta Costura de París, e imágenes como esta son el mejor ejemplo:

Celine Dion, durante la Semana de la Alta Costura de París. pinit

Por eso, no nos extraña que después de protagonizar #CélineTakesCouture, un 'fashion film' espectacular para la edición francesa de Vogue, la cantante sea la nueva musa de Maria Grazia Chiuri en Dior: "Celine Dior tiene una gran afinidad con las más icónicas casas de Costura francesas, y la silueta 'reloj de arena' del New Look enlaza la sofisticación del 'viejo mundo' con toneladas de 'divismo'".

#Regram from @VogueMagazine - "@CelineDion has a deep affinity for France's most beloved couture house, and the hourglass New Look silhouette—first revealed to the world in 1947 and updated most recently by #MariaGraziaChiuri, Dior's first female creative director—comes cut with Old World sophistication and tons of diva-worthy drama." Una publicación compartida de Dior Official (@dior) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 4:19 PDT

Y por eso, no nos extraña tampoco que sea la propia 'maison' francesa la que haya acogido con gusto el 'bautizo' que el artista (e 'instagrammer') @hey_reilly ha hecho de uno de sus bolsos más icónicos y que, parece, a partir de ahora tendremos que llamar Céline de Dior: