Zara saca su 'bolsa de la compra' a la venta

7 ago 2017 melissa gonzález

¿Recuerdas cuando Balenciaga copió la famosa bolsa azul de Ikea? Parecía imposible que fuera de piel y costara 1.700€... Tampoco hay que olvidar que consiguió crear un bolso a imagen y semejanza de su propia bolsa de compra... Pues bien, le ha llegado el turno a Zara.

Mientras rastreamos entre la nueva colección de la famosa marca española, cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que tiene a la venta su propia bolsa de la compra. Se trata de la bolsa que Zara pone a tu disposición a la entrada de todas sus tiendas para que deposites dentro toda la ropa y complementos que deseas probarte y comprar. Es de color beige, ancha y con asas de color negras. ¿Te suena, verdad? Pues ahora está a la venta.

Bolsa de Zara. pinit

Solo para amantes de la marca

Esta 'shopping bag' de Zara nada tiene que ver con el desorbitado precio de la bolsa de Balenciaga o su imitación de la bolsa de la compra de Ikea. Cuesta 9,95€, ha sido fabricada con yute y algodón y está pensada para los amantes de la marca y no para simples compradores, ya que el gigante del 'low-cost' no ha dejado pasar la oportunidad de colocar el logo de Zara en el centro de la bolsa. Aunque te parezca una locura llevarla como bolso, seguro que son muchas las famosas internacionales que deciden lucirla y combinarla con sus looks.