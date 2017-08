5 looks de famosas para cada momento del día

9 ago 2017

El 'street style' de las famosas y sus looks de alfombra roja siguen inspirándonos incluso en agosto. El estilo no se va de vacaciones este año, y entre un look playero y otro, encontramos un buen puñado de ejemplos que nos ayudarán a elegir nuestros 'outfits' para acertar como una estrella en cualquier momento del día.

Naomi Watts, perfección 24/7

A partir de ahora, cuando pensemos en un look perfecto para cualquier día, cualquier momento y cualquier situación, nos va a venir a la cabeza este estilismo de Naomi Watts. Su vestido blanco con detalles joya en negro de Zac Posen puede ser tu próxima inversión de fondo de armario, porque lo vas a sacar mucho partido. Los detalles en rojo en el bolso de mano y sus zapatos 'mary jane' de Louboutin (la temporada pasada los tenían muy similares en Zara) ponen la guinda a la lección de estilo de la actriz.

Eva Longoria, 'lady in red'

Igual que todas deberíamos tener un LBD en nuestro fondo de armario, tampoco debería faltar en él un vestido rojo que nos favorezca tanto como este de Clarité a Eva Longoria. Su silueta 'skater' favorece la silueta, y el minimalismo del diseño contrarresta la fuerza que de por sí tiene este tono. A la actriz le quedan un poco largas las mangas, intenta no cometer este mismo error, pero sus sandalias 'lace up' transparentes son un sí rotundo.

Elizabeth Olsen y el nuevo 'boho chic'

Elizabeth Olsen ha heredado el estilo 'boho' de sus hermanas Ashley y Mary Kate, pero nos atrevemos a decir que incluso lo ha mejorado. No era fácil defender en la alfombra roja este conjunto de maxi kimono y palazzo en seda roja de Rosie Assoulin, y ella lo ha hecho con matrícula de honor. Si te atreves con un look total tan potente como este, copia la apuesta 'beauty' de la actriz, con melena con ondas desenfadadas y maquillaje natural.

Emma Roberts y las tendencias del verano

Normalmente, llevar todas las tendencias de la temporada combinadas en un mismo look es un fallo de primero de estilismo. Sin embargo, en otras ocasiones, gana la que arriesga. Y esta vez, Emma Roberts ha acertado... y ganado. La actriz combina un conjunto de 'crop top' y minifalda en canalé estampado con un bolso capazo, unos mules de piel (unas alpargatas planas hubieran sido una buena opción también) y joyas 'minimal', y nosotras nos rendimos a su estilo, que vale tanto para la playa como para la ciudad.

Katie Holmes, el 'comfy' de verano

La sencillez es la clave de este look de Katie Holmes, que demuestra que ha encontrado el vaquero perfecto para su cuerpo. La actriz ha elegido la fórmula más simple del fondo de armario al combinar sus 'mom jeans' con una blusa nude de lino (el detalle de llevarla desabrochada le aporta un toque muy seductor), y el resultado es impecable. Acierta con las maxi gafas 'print animal' y el bolso blanco, pero le cambiaríamos las botas (¡cómo se nota que no está pasando la ola de calor en España!) por las clásicas Converse Chuck Taylor en blanco.