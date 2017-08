5 formas de llevar bien los vaqueros (y 5 famosas en las que inspirarnos)

16 ago 2017

Los jeans son, sin duda, la prenda más atemporal, necesaria, favorecedora y versátil de nuestro fondo de armario. Y es que ya lo decía Yves Saint Lauren: "me hubiera encantado inventar los vaqueros. Tienen fuerza expresiva, modestia, sencillez y 'sex appeal', que es todo lo que espero de mi moda".

Eso sí, a pesar de ser una pieza todoterreno y comodín, encontrar el vaquero perfecto nunca fue tarea fácil. Hace unos meses te preparamos la guía definitiva para ayudarte a saber qué modelos te favorecían más, y hoy te traemos unos cuantos looks de famosas que nos han inspirado para lucir el denim con estilo... y diferentes estilos.

El 'casual chic' de Emily Ratajkowski

El de Emily Ratajkowski es la perfección hecha look denim. La modelo apuesta por un modelo recto con bajo capri deshilachado que le sienta de maravilla, y la combinación por la que apuesta no puede ser más acertada y favorecedora: la blusa 'off shoulders' de estampado de rayas equilibra el conjunto con su silueta 'oversize', y los complementos en rafia (alpargatas de cuña y bolso cesta), ponen junto a las joyas doradas (mini collares y aros) el toque justo de tendencia.

Gisele Bundchen y el 'airport style'

Los vuelos largos exigen un look cómodo, eso es innegable, pero cómodo no es sinónimo de ir en chándal (por mucho que intenten hacernos creer que se lleva) o en pijama. Unos jeans 'boyfriend' como los de Gisele Bundchen combinados con una camiseta básica y unas zapatillas te darán la combinación perfecta para superar tu viaje con estilo. La chaqueta es imprescindible, igual que estos consejos 'beauty' que te dábamos para aterrizar con tu mejor cara.

Reese Whiterspoon y su look 'preppy denim'

Como recién salida de un apartamento de lujo en el 'Upper East Side' neoyorkino hemos visto a la actriz, que nos da una buena lección de básicos atemporales con los que conseguir un look clásico pero, a la vez, con mucho estilo. La minifalda vaquera ya lleva meses cediendo espacio en nuestro armario a este tipo de modelos, mucho más fácil de llevar y más todoterreno. Si, como Reese Witherspoon, combinamos la falda vaquera recra con un polo blanco, unas 'sneakers' de tela y un bolso personalizado, tenemos un look relajado (y perfecto) de fin de semana.

Kaia Gerber y el 'vaquero para todo'

Kaia leaving Delilah in West Hollywood (08.11.17) #kaiagerber Una publicación compartida de Kaia Gerber Updates (@kaiagerbernews) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 8:50 PDT

Kaia Gerber no solo ha heredado el cuerpazo de su madre, Cindy Crawford, también su estilo. Y la joven nos deja un ejemplo perfecto de cómo los 'mom jeans' no tienen edad (ni pasan de moda) y sirven tanto para el día, como para la noche. En su versión más 'festivalera', nos quedamos con esta combinación con 'crop top' y botines blancos que, parece, que pisarán fuerte la próxima temporada...

El 'total denim' de Melanie Griffith

Hay fórmulas que nunca pasarán de moda, y una de ellas es el 'total denim'. Y es que si hay dos piezas que no pueden faltar en tu fondo de armario esas son unos vaqueros que te sienten como un guante, y una cazadora que te sirva tanto para el día, como para la noche. En este caso, Melanie Griffith combina su look vaquero con un jersey básico beige y complementos en piel. Sencillo, fácil e ideal. ¿Qué más se puede pedir?