La camiseta de Eva Longoria te arrancará una carcajada

¡Cuánto puede decir de nosotros la ropa con la que vestimos! Con ella comunicamos estados de ánimo, inseguridades... y también lanzamos mensajes de manera subliminal, como suele hacer la reina Letizia y te contamos hace unas semanas, o con todas las letras, al más puro estilo Eva Longoria. La actriz ha estrenado camiseta que es toda una declaración de intenciones.

I consider myself a conservationist! Check out this shirt from the @evalongoriacollection! #SaveWaterDrinkWine #EvaLongoriaCollection Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 9:06 PDT

"Save the water, drink wine" es el mensaje que se puede leer en la última imagen que ha compartido Longoria en su cuenta de Instagram y la misma que llevaba cuando los paparazzi se toparon con ella el pasado martes.

¿Qué hay detrás de su camiseta? Ella misma lo ha contado en su perfil en la red social más visual: se trata de uno de los diseños que forman parte de Eva Longoria Collection, que subirá a la pasarela próximamente en la NYFW siguiendo así el ejemplo de su amiga Victoria Beckham.

Eva Longoria desfilará en la NYFW

Pero su amor por la moda no es lo único que une a Longoria y Beckham porque hace un par de meses la exspice girl también diseñó una camiseta que arrancó la risa más de uno: "La moda me quita la sonrisa", decía su camiseta de la que ya te hablamos en Mujerhoy.com. Casualidad o no, su desfile ya se espera con mucha expectación.