Zara incluye a modelos de más de 40 años en 'Timeless', su nueva colección

3 sep 2017

Sin precedentes. Zara ha lanzado una nueva campaña a la que ha puesto por título ‘Timeless’, en la que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo. Para ello, la firma de Amancio Ortega ha contado con modelos de más de 40 años, algo inédito en la popular marca de textil que suele contar con modelos de 20 años. Kristina de Conninck, Yamin Warsame y Malgosia Bela han sido las tres maniquíes elegidas para posar con la nueva línea de ropa pensada para personas maduras.

En la editorial, disponible on line en la web de Zara. las tres modelos de ‘Timeless’ de Zara explican qué significa para ellas el paso del tiempo y cómo se sienten al encontrarse en una franja de edad en la que es difícil alcanzar el éxito en el mundo de la moda, un sector cada vez más centrado en jóvenes situadas en los 20 años. “Me gusto más ahora que hace diez años. Obviamente, sería bueno no envejecer pero el proceso mental es sólo para mejor. Por lo tanto es una paradoja: confías más en ti misma a medida que vas haciéndote mayor, pero me gusta”, apunta Malgosia Bela.

Mientras, la somalí Yarmin Warsame explica: “Viajando, sólo viajando. Tú te transformas, tú cambias. Así que siempre sugiero a la gente: por favor, viajen. Experimente a los seres humanos en diferentes entornos, en diferentes atmósferas y en diferentes situaciones”.

'Timeless' al detalle

‘Timeless’ es una colección en la que Zara propone chaquetas ‘blazer’ holgadas con estampado de cuadros y abrigos largos como prendas ‘must’ de la temporada. Además, los clásicos vaqueros de cintura alta combinados con jerséis ganan fuerza en una línea de prendas que apuesta por los botines de punta con tacón bajo. La firma de ropa plantea para la noche vestidos camiseros para resaltar la silueta femenina.

Seguro que también te interesa...

El lookbook de Zara que parece una campaña de Alta Costura

Los más vendidos de la nueva colección de Zara

La nueva colección 'Shape the Invisible' de Zara, al detalle