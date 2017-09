La aristocracia del estilo

8 sep 2017 elena castelló

Quizá sus nombres te suenen vagamente, o nada en absoluto, aunque algunas tienen decenas de miles de seguidores en Instagram. Y es que las reinas de la alta sociedad nunca han buscado las masas. Todo lo contrario: en la era digital, siguen cultivando la exclusividad y la discreción por encima de todo, como siempre hicieron sus familias, aunque su capacidad de influencia sigue intacta. Sus nombres copan las invitaciones a los mejores front rows y after parties, la lista de los eventos benéficos y sociales más selectos, y las bodas "que importan", esas que jamás aparecen en el couché.

Grandes fortunas, rancia aristocracia o históricas dinastías empresariales: nuestras protagonistas pertenecen a las tres categorías. Son modelos, diseñadoras o artistas. Lo tienen todo: educación, apellido, buen gusto, inteligencia y... amor por la moda. Aparecen en las alfombras rojas, pero no se mezclan con las it girls de moda. Y las marcas más elitistas se las disputan. Saben que no hay nada más evocador que el acceso restringido. Son las otras prescriptoras: la aristocracia -en sentido literal y figurado- del estilo.

La condesa boho-chic

Tiene 19 años y es la hija del conde francés Eric d´Hauteville, fundador de la marca de relojes Oxygen y ejecutivo de Dior durante una década, y de la consultora de arte belga Isabelle de Séjournet. Zita nació en París, pero se mueve entre Bruselas, Gstaad, Biarritz y Londres. Qué hace: Sus facciones a lo Botticelli llamaron la atención de un agente de modelos en Facebook. Así inició su carrera de modelo, que compagina con sus estudios de negocios en el University College de Londres. Debutó en sociedad en el baile del Hotel Crillon de París, en 2013, con un vestido azul de Vivienne Westwood.

"Desde pequeña me decían que debía ser modelo, pero no me sentía lo bastante segura".

Donde la encontrarás: Ha posado para Madame Figaro, Vogue Italia, Glamour o Town and Country -donde apareció con Melusine Ruspoli- y en campañas de marcas como Maje, Tory Burch o Burberry, en París, Londres, Nueva York o Barcelona. Pero una parte esencial de su vida son las obras benéficas: recientemente estuvo en Bombay, donde acudió para enseñar inglés a niñas de barrios desfavorecidos. Su estilo: Con su 1,77 y algo desgarbada, se define como elegante con un "twist loco". Le encanta el boho-chic, con camisas, túnicas y brazaletes, pero también los abrigos masculinos.

Bohemia con pedigrí

Tiene 26 años y entre sus antepasados figuran el papa Gregorio X, un ministro de Mussolini o el director de cine Luchino Visconti. Nació en Roma, pero pasó su infancia en Milán, en un palazzo del siglo XVI lleno de obras de Jeff Koons o Damien Hirst. Su padre es galerista, Giangaleazzo, noveno duque de Visconti di Modrone, y su madre, Osanna, diseña muebles y joyas. Qué hace: Estudió diseño en Milán y Londres, y, hace tres años, se unió a su madre con la marca Osanna y Madina Visconti di Modrone.

"A veces, corro el riesgo de quedarme atrapada en una forma de vivir demasiado lenta".

Hace pendientes, brazaletes o diademas en forma de hiedra, plumas o flores. Se inspira en el jardín de su casa, pero también en los grabados de Da Vinci. Dónde la encontrarás: En Miami, Nueva York, París o Londres, donde residen sus clientes; en el Festival de Venecia; y en Milán, en desfiles de Gucci o Bottega Veneta. Su estilo: Sus piezas encarnan el lujo artesanal italiano y su estética, con su media melena con mechas de color, es una mezcla de refinada elegancia bohemia y arty. Apuesta por blusas de colores saturados de Simonetta Ravizza, mezclas de estampados a lo Iris Apfel ("una de mis musas"), vestidos de Emilio Pucci y piezas vintage.

La principessa casual

En su cuenta de Instagram -donde aparecen maravillosas vistas de Roma, la ciudad en la que nació, las glicinias del palacio familiar de Vignatello o un selfie con Giorgio Armani-, se describe como "un hada que aparece y desaparece". Su nombre completo es Mathilde Melusine dei Principi Ruspoli. Su padre, fallecido en 2005 y casado en terceras nupcias con su madre (la exmodelo francesa Theresa Patricia Genest), era el noveno príncipe Cerveteri, Alessandro Dado dei Principi Ruspoli, y fue amigo de Cocteau, Dalí y Picasso, y la inspiración de Fellini para su mítica La dolce vita.

"Ser princesa es un privilegio, pero vivir de las rentas es anacrónico".

Qué hace: Comenzó su carrera de modelo al tiempo que sus estudios de Comunicación y Marketing en la prestigiosa escuela Marangoni de Milan. Ha posado para Teen Vogue, Vogue Italia, W Magazine, Madame Figaro, Grazia o L´ Officiel; ha escrito para webs de cultura y estilo de vida; y también se presentó en sociedad, vestida con un delicado diseño rosa empolvado de Chanel Alta Costura, en el Baile del Hotel Crillon de París. Dónde la encontrarás: Su vida transcurre entre Roma y París. Acude a todas las pasarelas de Chanel -para quien ha hecho algunos desfiles-, y es una presencia constante en los front rows de Armani, Valentino o Ferragamo.

Tampoco se pierde la Fashion Week de Nueva York. Los inviernos, en Gstaad o la Toscana. Su estilo: Casual chic: una camisa floreada y romántica, shorts, pantalón pitillo, botas de cuero, un blazer masculino o un Barbour y un borsalino. De belleza mediterránea y etérea, apuesta por la simplicidad. "Me gusta añadir un toque contradictorio a un look tranquilo, algo a la vez clásico y moderno", explica.

Nobleza del Upper East Side

Tiene 23 años, nació en Londres y el año pasado fue portada de la revista Tatler, la biblia de la alta sociedad británica, con el título: "La chica que lo tiene todo". Es bisnieta del petrolero Jean-Paul Getty y nieta de Robert Warren Miller, fundador del imperio de tiendas duty-free, dos símbolos del viejo y el nuevo dinero made in USA. Se crió en un espectacular town house de seis plantas del Upper East Side neoyorquino y en Londres. Para celebrar su puesta de largo, sus padres organizaron una fiesta con 300 invitados, en la que lució un vestido dorado de Oscar de la Renta.

"Soy ambiciosa en cuestiones de felicidad, y la consigo gracias a la música, la moda y el arte".

Qué hace: Fue una de las princesas que desfiló para Dolce&Gabbana en la pasada Fashion Week de Milán y ha protagonizado una campaña de gafas de sol para la marca. Pero, en realidad, es cantante y acaba de publicar su primer disco, Spin. "Quiero que me conozcan por mi música, no por ser una Getty", dice. Por eso actúa con el nombre de Jean Marlow. Cogió el micrófono por primera vez en el 80 cumpleaños de su abuelo Miller, cuando Diana Ross la invitó a cantar. Dónde la encontrarás: Paseando por el barrio de londinense de Chelsea, donde vive con su madre, Pia Miller (hermana mayor de Marie Chantal Miller, la esposa de Pablo de Grecia).

Pasa los fines de semana en la casa familiar de los Cotswolds, con sus primas Olympia de Grecia y Talita von Fürstenberg. Juntas viajan a Porto Heli, donde tienen su casa de verano Marie-Chantal y Pablo de Grecia, o a Harbour Island (Bahamas), a casa de sus abuelos. Y en invierno, a Aspen y Gstaad. Su estilo: Le gustan los largos vestidos boho, las mezclas de colores fuertes y los trajes sastre andróginos. Le encanta experimentar con el color de su pelo desde niña: "Mi madre me dijo que, si no, sería una chica aburrida".