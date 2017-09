Cuidado con lo que dices...

7 sep 2017 abraham de Amézaga

Es de los que, desde luego, no se toma demasiado en serio el planeta moda. El bretón Loïc Prigent (1973) es el autor de los documentales sobre Chanel, Louis Vuitton y Marc Jacobs para la cadena de televisión Arte, y de la serie Le jour d´avant (El día antes), sobre los desfiles de Gaultier, Fendi o Lanvin, entre otros.

"Desde que sus colecciones son feas, sus beneficios se han multiplicado por 10".

También firma el documental en el que Karl Lagerfeld repasa su vida mediante sus propios dibujos, realizados durante la entrevista. Pero, además de cineasta y periodista, Prigent se ha convertido en espía de lo que se cuece en el front row de los desfiles: desde hace un lustro publica en su cuenta de Twitter, con casi 300.000 seguidores, las frases más ácidas y surrealistas en torno a la moda. Ahora, reune muchas de ellas en el libro J´adore la mode mais c´est tout ce que je déteste (Adoro la moda, pero es todo lo que detesto).

d pinit

Pura realidad

Catherine Deneuve puso voz a algunas de esas citas en un documental rodado por Loïc y emitido durante la última fashion week parisina. "En varios momentos se movía la cámara, porque no podía evitar la risa", reconoce Prigent. Algunos ejemplos: "Bienvenida al asilo psiquiátrico mejor vestido del mundo"; "Me mira como mi padre mira los BMW"; "Mi chófer es indemne a toda cultura"; "Soy responsable de prensa. La verdad es que ya no sé cuándo miento. No me hables, yo soy periodista y es peor". Y por si alguien piensa que en esas frases hay mucha ficción, él lo deja claro: "Todas las frases son reales".

d pinit

"No llores, piensa en tu maquillaje".

Antes de verano, el gran almacén Le Bon Marché-Rive Gauche dedicaba una muestra a los comentarios divertidos de los clientes que Prigent había escuchado, estampados sobre camisetas, gorras, tazas... Muchas de esas frases solo se pueden entender dentro de la burbuja parisina, como la del cliente que dijo a un empleado: "¿Esto encoje al champán? Ah, perdón, ¿esto encoje al lavar?".