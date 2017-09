Selena Gomez sí que sabe ser sexy hasta para ir al gimnasio

19 sep 2017

Selena Gomez quiere que te despidas de las camisetas manchadas de lejía, las mallas con la goma desgastrada y las zapatillas aburridas y sin gracia porque al gimnasio, aunque se va a hacer deporte, también es un buen sitio para derrochar estilo. Y no, no nos estamos pecando de fashionistas', solo seguimos el ejemplo de la cantante, diseñadora y productora.

Selena Gomez colaborará con Puma pinit

Puma y Selena Gómez se han unido para diseñar nuevos productos y crear nuevas campañas de marketing. De hecho, formará parte de la nueva campaña diseñada para el lanzamiento del modelo Phenom, la próxima zapatilla femenina de la marca.

“PUMA ha cambiado las normas en cuanto al mash-up de prendas atléticas y fashion. Es increíble ver su influencia en el estilo y la cultura y estoy emocionada por formar parte de ella. Espero que podamos crear algo muy especial juntos. Ya tenemos varios proyectos que son realmente geniales en los que estamos trabajando", ha declarado la cantante.

Mientras tanto, la firma deportiva con la que también colabora Rihanna, ya distribuido las primeras imágenes de la intérprete de 'Hands to myself' y no puede estar más sexy con sus diseños. Gomez demuestra así que en el gimnasio también se puede derrochar sensualidad (eso sí, antes de sudar).