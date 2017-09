Spanx lanza... ¡fajas para los brazos!

25 sep 2017

En realidad, la fundadora de Spanx, Sara Blakely, no habla de faja, sino de medias para los brazos, aunque no sabemos muy bien para qué quieres ponerte medias en los brazos teniendo camisetas y jerseys de manga larga... No, no debe ser el frío la razón de ser de esta nueva prenda, sino un nuevo paso hacia el objetivo de la marca: que nada se mueva de su sitio.

“Se trata de una solución para los brazos, para que parezcan más lisos y esbeltos, que además tiene un tacto maravilloso”, ha explicado Blakely. Spanx vende estas 'medias' que tienen el propósito de una faja en varios colores y con un precio entre 30 y 34 dólares. Aunque, la verdad, cuesta encajar la idea de que hemos de ocultar los brazos, sean como sean, en esta especie de fundas con más o menos compresión.

De verdad: las mujeres empezamos a tener complejo de salchichas, con tanto producto destinado a contenernos, sujetarnos y adelgazarnos. Y, además, también sospechamos que no nos sentíamos tan mal sobre nuestros brazos hasta que no nos enteramos de que había fajas para ellos.