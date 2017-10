Gigi Hadid sabe cuál es la forma más original de llevar un corsé

10 oct 2017

Cuando eres una modelo, y sobre todo una top model de la talla de Gigi Hadid, es sencillo acertar con un look. Con un estilista que le aconseja cada vez que pone un pie en la calle y miles de firmas dispuestas a vestirla, Gigi tiene muchos punto a su favor. El pasado lunes fue el cumpleaños de su hermana y, aunque Bella Hadid era la protagonista de la fiesta que celebraron en Los Angeles, no descuidó su look.

GTRES El look de cumpleaños de Gigi Hadid GTRES Apostó por un maquillaje en tonos azules, conjuntado con el resto del look

Elegante y sensual a partes iguales, Gigi demostró que se puede llevar un corsé y que el resultado final del outfit sea realmente glamuroso. Apostó por un 'total look' en azul bebé (para que no resultara muy llamativo) compuesto por un pantalón de talle alto, salones de pico de satén y un corsé con transparecias.

Completó el modelito con una chaqueta que llevó en la mano y unos pendientes y gargartilla a juego en los mismos tonos que el resto del look.

Su hermana sin embargo fue mucho más arriesgada y apostó por un vestido negro muy sexy de estilo tubular y 'lace up', una tendencia que arrasa desde 2015 y está presente en jerséis, camisetas, zapatos... De hecho, hace unos meses Blanca Padilla se atrevió con ello.