Tommy Hilfiger crearÃ¡ una colecciÃ³n para personas con discapacidad

18 oct 2017

Tommy Hilfiger da un paso más en el mundo de la moda. Tras apuntarse al 'see now, by now', ahora la firma acaba de anunciar que que creará una colección para personas con discapacidad. De ello se ha hecho eco Bloomberg.

La firma aprovechará así el tirón de un mercado aún por explotar y lanzará una línea con ropa para adultos con costuras ajustadas y aberturas, cierres magnéticos y con velcro … que permitan que los cuidadores vestirles con más facilidad y a ellos mismos darles más autonomía.

Contará tanto con una línea para hombre como para mujer. La masculina estará formada por 37 piezas mientras que la femenina con 34 y tendrán un estilo deportivo.

De momento, se desconoce cuándo llegará a las tiendas.