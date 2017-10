Ángel Sánchez: el intérprete nupcial

23 oct 2017

Compartir en google plus

Es la primera vez que Ángel Sánchez presenta una colección en Europa y ha sido en la Barcelona Bridal Week. "Hay diferencias entre la moda nupcial de un lado y otro del Atlántico. El mercado americano es más trendy y basado en influencias; y las firmas españolas se basan más en la calidad, los materiales, la historia del vestir nupcial... Eso tiene mucho que ver con mi trabajo, porque me encantan los clásicos. Y las novias aquí tienen un punto de tradición, casi oldfashion, que me encanta".

Hablar con el diseñador venezolano es hacerlo con un erudito del sector nupcial, porque 30 años de trabajo con novias de todo el mundo le han enseñado todo de su profesión, la costura, pero también del amor y las relaciones. "Cuando alguien viene a que le haga un vestido, tiene que haber una conexión casi psicológica entre nosotros. Porque no es un traje más, es uno muy especial. Me encanta sentarme con la novia, analizarla y hacer un vestido que sea el reflejo de cómo la veo. Mi inspiración son las propias novias. Siempre digo que soy un interpretador; interpreto a la novia, no le impongo nada", recalca.

El diseñador venezolano desfiló por primera vez en Europa en la Barcelona Bridal Week. pinit

Arquitecto de carrera, Ángel Sánchez se convirtió en autodidacta. "La arquitectura me dio una visión que hace que mis diseños sean lo que son", reconoce. Con sede en Nueva York y Miami, ha vestido para su boda a celebrities como Eva Longoria, aunque reconoce que prefiere las clientas anónimas, porque las considera más fieles. Y una confesión: le hubiera encantado que Keira Knightley se hubiera casado con un vestido suyo.

*Artículo originalmente publicado en el número 967 de mujerhoy.