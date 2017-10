Zoe Saldana, protagonista del nuevo corto de Campari.

26 oct 2017

Compartir en google plus

Ha vuelto. El icónico aperitivo italiano anuncia el regreso de Campari Red Diaries 2018 con un cortometraje cargado de intriga, en el que destacan las estrellas y que llevará a los espectadores a través de un viaje en la búsqueda del cóctel perfecto. La película de este año es una celebración del talento de los bartenders de todo el mundo y sobre todo, de los Red Hands, maestros de los mejores cócteles.

El cortometraje es la pieza central de la campaña de este año, protagonizado por Zoe Saldana, actriz mundialmente reconocida - protagonista de grandes éxitos del cine como Avatar o Guardianes de la Galaxia-, y por el actor italiano Adriano Giannini. Además está dirigido por Stefano Sollima, conocido por su trabajo en Gomorra y su próxima película, Soldado.

d. r. Zoe Saldana, radiante con un vestido rojo. d. r. Zoe Saldana grabando el corto. d. r. Director y actor del corto durante el rodaje. d. r. Zoe Saldana durante el rodaje en Milán.

´The Legend of Red Hand´, como así se llama el corto, es una emocionante historia de misterio que cuenta el viaje de Mia Parc, personaje interpretado por una misteriosa Zoe Saldana en la búsqueda del cóctel perfecto y que comienza en Milán, lugar de nacimiento de Campari.

La protagonista principal de la película, Zoe Saldana, comenta: "la campaña de Campari Red Diaries tiene un gran legado, por lo que he estado encantada de representar el papel de Mia Parc en The ´Legend of Red Hand´. El personaje de Mia ha sido fascinante de interpretar, retratar su fuerte determinación de alcanzar la perfección y llevarla a la vida en Milán como el lugar de nacimiento de Campari, el icónico aperitivo italiano, ha sido muy especial”.

El cortometraje se lanzará digitalmente a nivel mundial en 2018 y se celebrará con un estreno con alfombra roja en el lugar donde todo comenzó, Milán. El corto también estará disponible en el canal oficial de YouTube en 2018, por favor, siga las redes sociales de Campari para obtener más información.