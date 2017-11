7 nov 2017

Compartir en google plus

Tres meses después de que Carmen March decidiera relanzar su marca homónima, sus prendas ya eran el objeto de deseo entre las fashionistas. Eso fue en junio de 2016 y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. No hay it girl que no quiera vestir con los diseños de la que un día fue directora creativa de Pedro del Hierro.

Emma Watson, Kendall Jenner, Eugenia Silva, Toni Garn y ahora Gigi Hadid han lucido en los últimos meses creaciones de la mallorquina que en 2004 ya contaba con su propia firma. Después saltó a Pedro del Hierro, donde acabó en 2015.

Con los deberes hechos y el apoyo de uno de los showrooms más potentes del mundo -el mismo que lleva firmas como Victoria Beckham o Balmain-, el pasado verano volvió a la carga. La nueva era de Carmen March bebe del respeto por la excelencia, la femineidad contemporánea, equilibrio, nueva costura, ligereza y legado español. En definitiva, y como explica desde su web, “un trabajo que expresa el amor a los tejidos, la búsqueda de una belleza integradora y el respeto por los ritmos naturales de los objetos y de las personas”.

Carmen March, en una imagen de archivo pinit

Sus prendas se venden en Net a porter, en Saks Fith Avenue, Montaigne Market , Norrgatan… Y la lista de tiendas aumentará porque está previsto que también lo haga en Moda Operandi, otro establecimiento de referencia en firmas de lujo. Ahora solo queda que también abra tienda en Madrid y la veamos desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.