¿Qué hay dentro del armario de Kylie Jenner?

13 nov 2017

Existen pocas piezas en el mundo de la moda tan deseadas como un Birkin, la joya de la corona de Hermès, el bolso que distingue a una 'fashionista' aficionada de una inversionista en moda. De hecho, existe cierta leyenda de exclusividad alrededor de este diseño, premio gordo al final de inexcusables listas de espera que, probablemente, pueden ser sorteadas al precio adecuado. Y es aquí, en el territorio del precio, donde las Kardashians-Jenner son unas apisonadoras. Veamos, por ejemplo, el armario de Kylie Jenner, la pequeña de la familia.

En un vídeo de Snapchat, Kylie quiso mostrarnos su recientemente renovado armario para los bolsos, enseñándonos de paso que lo tiene a tope de Birkins. Los bolsos de Hermès ocupan al menos dos estanterías del armario, en el que también caben algunas piezas de Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Supreme... No hay marca top que no ocupe espacio en su espacio. Sin embrgo, los Birkins son especiales: Kylie los llama “the babies” (sus niños).

¿De dónde le puede venir a Kylie esta pasión? Indudablemente de su madre, toda una coleccionista de bolsos Birkin en cualquier modalidad. El armario de Birkins de Kris Jenner es ya una celebridad en sí mismo: ha protagonizado incontables posts en las redes sociales y ha salido varias veces en 'Keeping Up with The Kardashians', el reality show familiar, gracias al que vimos que incluye un luminoso customizado que dice “Need Money for Birkin” (Necesito dinero para los Birkins). Se puede decir más alto, pero no más claro.