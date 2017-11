CÃ³mo llevar un vestido blanco en invierno, segÃºn Gigi Hadid y Edurne

16 nov 2017

Quien pensara que el 'total white' era exclusivo del verano, tiene a Gigi Hadid y a Edurne como pruebas perfectas de que se equivocaba. La modelo y la cantante han aparecido ante los medios con impecables looks en blanco que demuestran que este color debe seguir presente en nuestro pensamiento 'fashionista' también cuando los termómetros se desploman.

De hecho, Gigi Hadid nos deja un dos por uno en menos de 24 horas que es pura inspiración de estilo. Para acudir al 'show' de Jimmy Fallon, la modelo entró en los estudios de la NBC con un dos piezas fluido con blusa kimono y pantalón capri de Zeynep Arçay, que combinó con maxi abrigo de E S P By Elisabeth Stray Pedersen. Como complementos un mix de collares de diferentes estilos, gafas 'cat eye' y sus mules 'solidarios' en colaboración con Stuart Weitzman.

Pero si su primer look nos pareció perfecto, no fue hasta que Gigi Hadid se sentó en el plató con Jimmy Fallon cuando descubrimos EL LOOK 'total white' con mayúsculas. La modelo apostó por la sencillez más absoluta y brilló con un impecable vestido blanco largo camisero con detalle 'cut out' en los hombros, que combinó con un cinturón de cuero marrón y, de nuevo, sus mules 'eyelove' para Stuart Weitzman. Con su melena rubia suelta y un pequeño prendedor dorado, Gigi no necesitaba más para ir de punta en blanco.

Al otro lado del charco, en Reino Unido, nuestra Edurne posaba impecable junto a David de Gea en una gala solidaria organizada por el Manchester United y UNICEF. De blanco impoluto, con un vestido midi de silueta 'new look' y cuerpo corsé de inspiración retro, la cantante completó su estilismo con mini cinturón dorado rígido, clutch joya, salones 'print' y un perfecto 'look beauty' con su melena midi lisa y un maquillaje que potenciaba su bonita mirada.

Después de ver estos tres looks 'total white' nos queda claro que el blanco también es para el invierno.

