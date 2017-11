Los siete creadores que que protagonizan las siete décadas de Christian Dior

16 nov 2017 Guillermo espinosa

Compartir en google plus

Es, quizá, el más amado de los diseñadores parisinos. Dior supuso un punto de inflexión en la historia de la moda, cambió la silueta femenina e impuso de forma radical su "new look", ofreciendo al mundo la oportunidad de expresar su valentía y alegría tras la guerra.

Parte de este espíritu está presente en la muestra que ahora exhibe el Musée des Arts Decoratifs de París, "Christian Dior: Couturier de Réve" ("Christian Dior: modista de sueños"). Es la primera vez que el museo ha decidido ceder todo su espacio expositivo a un solo creador y la cita rompe varios récords.

La muestra acoge 300 vestidos de costura, creados entre 1947 y 2017, además de obras de arte, fotos editoriales, documentos e ilustraciones. Pero también está muy presente el legado de los seis diseñadores que le sucedieron en la "maison" tras su inesperada muerte a los 52 años por un paro cardiaco.

D.R. Boceto de Maria Grazia Chiuri 2016 D.R: Boceto de Gianfranco Ferré (1989-1996) D.R. Marc Bohan (1961-1989) D.R. Boceto de Raf Simons (2012-2016) D.R. Boceto de Yves Saint Laurent D.R. Boceto de Christian Dior (1947-1957) D.R. Boceto de John Galliano (1996-2011)

Nacido en 1905 en Granville, en el seno de una familia de ricos industriales, el joven Dior se crio entre la villa natal y París, donde la familia se mudó en 1910. De regreso a la capital tras el paréntesis de la I Guerra Mundial, tuvo que abandonar su sueño de estudiar Bellas Artes por las presiones familiares. Se matriculó en ciencias, pero como él mismo relató en sus memorias de 1956, "ya había caído bajo la influencia de la música, la literatura y el arte". Con persistencia, logró que sus padres le permitieran estudiar composición musical en el conservatorio. Y allí trabó amistad con una generación de músicos como Heri Sauguet o Erik Satie, que lo conectarán con la élite artística e intelectual del París de posguerra: Jean Cocteau o Max Jacob se convertirán en fieles amigos de por vida. Gracias a ellos, alternó con artistas como Picasso, coreógrafos como Diághilev o cantantes como Maurice Chevalier. Inmerso en este ambiente de la bohemia, montó una galería de arte. Entre 1928 y 1934 expuso a talentos como Giacometti, Calder, Dalí o la surrealista Leonor Fini. Y de esta experiencia toma buena cuenta la exposición de París, con creaciones inspiradas en obras de Braque o Picasso.

Y es que esta influencia de ida y vuelta entre el arte y la moda ha sido una marca de la casa, tanto en la época de Dior, como en el trabajo de sus sucesores: Marc Bohan se inspiró en Pollock; Ferré, en Cezánne; Galliano, en Dalí o Cocteau; y Raf Simons, en Sterling Ruby.

De izda. a dcha., abrigo de John Galliano (2009), vestido de Yves Saint Laurent (1958), abrigo de Galliano (2010), abrigo corto verde de Raf Simons (2015) y abrigo rosa de Marc Bohan (1966). pinit

El joven Dior empezó a vender sus croquis y eso marcó sus primeros pasos en la moda, realizando dibujos y figurines para otras firmas como Nina Ricci, Elsa Schiaparelli o el propio Balenciaga. Finalmente, entró en el "atelier" de Robert Piguet en 1938 y, dos años más tarde, en el de Lucien Lelong, ya como diseñador.

Pero no sería hasta el final de la II Guerra Mundial cuando Dior "nació" de verdad para la moda. En 1947, una vez creado su taller del 30 de la Avenue Montaigne, presentó al mundo su "new look", una silueta pensada para recuperar la alegría de vivir; una brecha estética y emocional con el rigor de la guerra, que le devolvía a las mujeres la posibilidad de una feminidad grácil y, a la vez, les abría un mundo de posibilidades de movimiento. Dior acabó con el peso de una tradición que encorsetaba y ocultaba el cuerpo bajo pesados tejidos. Una revolución que triunfó entre la élite, pero pronto llegó al pueblo, y auspició a una nueva generación de creadores, como Yves Saint Laurent, que fue su protegido y primer heredero.

El legado de la "maison" es también uno de los ejes de la exposición del Musée de Arts Decoratifs. Si Yves Saint Laurent logró modernizarla; Marc Bohan, el tercer director creativo, le aportó sencillez y aún más refinamiento intelectual durante casi 30 años. A partir de 1989, Gianfranco Ferré recuperó la alta costura, cuando todos la daban por desaparecida, y añadió a la tradición un barroquismo que, en 1997, Galliano se encargó de llevar a su máxima expresión. Por su parte, el belga Raf Simons volvió a los comienzos, reafirmando el poder de la silueta "new look"; y su actual directora, Maria Grazia Chiuri, continúa ese camino hacia el futuro sin olvidar el pasado.

De izda. a dcha., abrigo de Christian Dior (1948), vestido de Gianfranco Ferré (1989), abrigo de Raf Simons (2012), vestido de Saint Laurent (1960) y traje de Maria Grazia Chiuri (2017). pinit

Pero, lejos de quedarse en una visión estética e histórica convencional de la firma, esta exposición llega más lejos. A su comisaria, Florence Müller, debemos agradecerle que haya creado también salas temáticas donde se da sentido al conjunto. Entre ellas, cabe destacar la llamada "Paris", donde ensalza el sentido de la elegancia parisina que Dior aportó; o la dedicada a los "Jardines", un espectacular canto a la imaginación y la influencia de la naturaleza y los paisajes de su infancia.