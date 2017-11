Missguided, criticada por usar Photoshop y poner estrías a sus modelos

19 nov 2017

La famosa marca de ropa y complementoMissguided es solo una más en sumarse a la polémica del uso de Photoshop para alterar las fotografías. En este caso ha sido supuestamente poner estrías a una de sus modelos para así conseguir la aceptación de todos sus seguidores.

En la imagen, compartida hace apenas unos días en su cuenta de Instagram, podemos ver a la modelo posar de espaldas y mostrar todas sus estrías. Los seguidores de la marca se percataron de ello y lo criticaron duramente."¡Desconcertada... por qué han hecho esto!", "¡Qué vergüenza! ¿Estrías falsas?", son algunos de los comentarios que podemos leer en la red social.

La modelo se ha manifestado y ha dicho lo siguiente: "Es importante mostrarles a las jóvenes que no se trata de luchar por la perfección, está bien tener estrías, no hay nada de malo en tenerlas y no debería ser algo que esté tapado". Missguided por su parte compartió varios InstaStories para aclarar todo el revuelvo de las fotos retocadas con estrías falsas.

InstaStories de Missguided.

Al parecer, usaron Photoshop para borrar otra prenda que la modelo llevaba puesta. ¿Será cierto? Sus seguidores no han quedado convencidos.