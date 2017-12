Nike lanza su primer 'hijab' deportivo

5 dic 2017

En realidad, estamos ante la confirmación de que un lanzamiento de febrero que solo llegó a Oriente Medio está disponible ahora tanto en Estados Unidos como a nivel global. La valoración positiva que las atletas musulmanas han reportado de este diseño ha convencido a la marca para dar este paso y fotografiar una extraordinaria campaña con Ibtihaj Muhammad, Zahra Lari y Zeina Nassar. Tiene una fuerza brutal.

Zahra, patinadora sobre hielo procedente de los Emiratos Árabes Unidos, explica que este 'hijab' para atletas 'es un recordatorio para nosotras, las mujeres musulmanas, de que podemos conseguir lo que nos propongamos. Lo que Nike ha hecho por las deportistas musulmanas es un sueño que jamás pensamos que podría hacerse realidad'. Ibtihaj, tiradora de esgrima de New Jersey, ganadora de una medalla de bronce en Río 2016, ha explicado que ya no tendrá que ponerse un hijab para niños adaptado para competir. 'Cuando se humedece con el calor, se vuelve muy pesado y hasta me impide escuchar al árbitro o a mi entrenador casi completamente'.

Sport is for everyone. Introducing the Nike Pro Hijab. #nike #nikeprohijab @ibtihajmuhammad @zeina.boxer @zahralari

Otra complicación era impedir que se moviera. Ibtihaj ya se había acostumbrado a metérselo bajo el sujetador deportivo y sujetarlo con imperdibles, pero cuando probó el 'hijab' de Nike se dio cuenta de lo mucho que el antiguo pañuelo entorpecía su desempeño deportivo. 'De repente, podía escuchar, no me acaloraba tanto y era capaz de enfriarme más rápido y mejor'. Por su parte, Zeina, boxeadora alemana, admite que 'ya no me distraigo tanto por su culpa, porque se ajusta mejor y se adapta a la práctica deportiva'.

Para las tres, la posibilidad de usar una prenda de estas características no solo es una mejora competitiva, sino que, como afirma Ibtihaj, 'supone un paso más en la conversación global sobre la presencia de las deportistas musulmanas y ayudará a que cada vez más deportes sean totalmente inclusivos'.