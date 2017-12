El (baratísimo) abrigo de Lidl que arrasa en Instagram

9 dic 2017

Ya advertíamos hace meses que la colección de Heidi Klum para Lidl iba a ser “salvaje y versátil”, lo que no nos imaginábamos es que iba a ser un éxito rotundo en las redes sociales.

La empresa de alimentación ha sacado a la venta hace tan solo unos días la colección ‘Esmara x Heidi Klum’ y ya parece que hay prenda favorita en Instagram: un abrigo de pelo color teja.

Tan solo cuesta 24,99 € y es una de las razones por las que no nos extraña nada que la prenda ya no esté disponible en muchos establecimientos… El éxito en las redes sociales ha sido tan grande que algunas de las influencers más seguidas han aparecido luciendo este diseño de Lidl. Date prisa, porque por ese precio no llegan ni los Reyes Magos a por él.

Two monkeys Podéis encontrar cositas como mi abrigo en la colección #EsmaraByHeidiKlum x @lidlespana #EsmaraByLidl #MiNavidadYPunto #LetsCelebrate #ad Una publicación compartida de Elisa Serrano (@elisaserranot) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 12:21 PST

