El 'look' navideÃ±o de Lady Gaga es mucho

13 dic 2017

Desde que Instagram se ha adueñado de nuestros móviles, las estrellas se han dado cuenta de que no solo han de triunfar en sus campos particulares, sino que no tienen que desaprovechar la oportunidad que este canal les brinda para brillar como creadoras de imágenes inolvidables. Beyoncé es la número uno en este sentido: su perfil de Instagram es estéticamente innovador y seductor. Irreprochable. Sin embargo, Lady Gaga tiene algo distintivo que no aporta el esteticismo de Bey: imaginación.

Lo cierto es que Stefani Germanotta (parece que sí usará su nombre en el 'remake' de 'Ha nacido una estrella', el clásico de Judy Garland que está a punto de rodar) no suele usar Instagram como plataforma publicitaria masiva. Sin embargo, esta semana se ha dejado invadir por el espíritu de la Navidad y ha subido unas fotos alucinantes, con las que vuelve a demostrarnos su particular sentido de la moda, separado por una finísima línea de la caracterización. Lady Gaga lleva el personaje hasta las últimas consecuencias.

Are you on the naughty or nice list this year? #holiday #holidayparty #merrychristmas #happyholidays #naughty #nice #ladygaga #gaga Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 9:17 PST

A su versión de un elfo navideño no le falta detalle: ni las puntiagudas orejas de rigor, ni la larguísima melena rubia, además de un precioso corsé de terciopelo verde. Y, por supuesto, un derroche de joyas doradas, un preciosos anillo con forma de flor y el detalle de las medias blancas y rojas, típicas de la Navidad del norte de Europa. En el juego de meterse en el papel no hay quien la gane.