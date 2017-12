19 dic 2017

Algo se muere en el alma cuando vas a Lidl y el abrigo granate de peluche no está en sus perchas. Cruzas la puerta del supermercado albergando al esperanza de toparte con él cuando llegues a las zonas de los lineales, pero no está. Creías que ibas a ser la única en correr esa suerte porque a esa tienda a la que te has acercado no va nadie. ¡Ay qué ilusa! Como tantas chicas, te has quedado con las ganas, pero todavía estás a tiempo de lucirlo.

El abrigo 'Teddy' granate de la colección cápsula de Heidi Klum para Esmara, la línea textil de Lidl, también estaba disponible en azul y ambos se agotaron en horas. "Toda la colección de Heidi Klum ha sido un éxito. En aproximadamente dos días todo se acabó", nos cuentan desde el departamento de atención al cliente de la cadena de supermercados.

Malas noticias: no se repondrán ninguno de los dos abrigos de peluche, como tampoco las otras piezas que ha diseñado la modelo alemana. "Es una colección cápsula y cuando se acaba no se vuelve a producir más", señalan.

Pero no sufras porque todavía puedes hacerte con el abrigo más deseado. Eso sí, a un precio mayor que el original, que costaba 24,99 euros. En páginas como Chicfy hacen negocio con él y lo venden por 500 euros; en Wallapop puedes encontrarlo por 40 y 30 euros y está disponible en varias tallas: 40, 44...

