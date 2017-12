Jorge Vázquez: ¿Qué tiene de malo ser comercial?

20 dic 2017

La noticia de la vuelta de Jorge Vázquez a las pasarelas ha sido toda una alegría para sus clientas. El desfile del regreso fue un éxito rotundo y Vázquez recibió con una tímida sonrisa las interminables felicitaciones, aunque no pudo ocultar un aire melancólico: 'Siempre me ocurre. Después de estar a tope, con tantos nervios y tantas emociones, me bajan las defensas y me quedo con una sensación tremenda de vacío, como triste.

Tras tantos meses de trabajo, unos minutos de desfile y todo se acaba... Ha salido fenomenal y estoy muy contento, la verdad; pero ahora hay que vender la colección', decía antes de adentrarse en la parte más complicada de este negocio: seducir a las compradoras. Y él sabe bien de lo que habla, porque las ventas le han permitido siempre seguir adelante. Protagonizó el esperado regreso a la pasarela madrileña tras una década ausente, y ya nadie duda de que el diseñador gallego es un peso pesado de la mejor moda de autor 'made in Spain'.

Mujerhoy: Tras una década de ausencia, ¿qué cambió para que volviera a desfilar en la pasarela oficial?

Jorge Vázquez: Me invitaron a volver, algo que me hizo mucha ilusión, y además me facilitaron mucho las cosas. Obviamente, aquí es más sencillo logísticamente y tienes todo a tu alcance, aunque siempre he pensado que en Madrid también se pueden hacer las cosas de otra manera y sorprender con una puesta en escena diferente... Yo venía de desfilar en sitios emblemáticos, como el Jardín Botánico o la embajada francesa, pero me ofrecieron el tiempo suficiente antes del "show" para que pudiera preparar una propuesta especial y acorde con cada colección. Y estoy muy satisfecho.

Mujerhoy: Triunfa en la pasarela, tiene su propia tienda en Madrid y acaba de abrir en Palma, piensa en la expansión internacional, las "celebrities" lucen sus diseños en la alfombra roja... ¿Está en el mejor momento de su carrera?

Jorge Vázquez: Sin duda estoy en un buen momento. Jorge Vázquez apetece, se vende bien, tengo un buen equipo y hay proyectos interesantes sobre la mesa, como hacer una colección de novias "prêt-à-porter" y la apertura de varios puntos de venta propios. Y todo esto ayuda a que el día a día sea más fácil. Además, estamos ante un cambio generacional. Hace 20 años que me instalé en Madrid para trabajar con Ángel Schlesser y, si hago balance, hay muchas figuras de entonces que ya no desfilan: Antonio Pernas, Miguel Palacio, Lydia Delgado, Victorio & Lucchino... El otro día lo hablaba con Juan Duyos: ahora nosotros estamos en primera línea y hay otros jóvenes que vienen detrás.

Mujerhoy: ¿Qué queda de ese chico de 18 años que empezó trabajando en Inditex?

Jorge Vázquez: Sigue quedando la ilusión; nunca tiro la toalla y me gusta tanto mi trabajo que, pase lo que pase y con todos los problemas que he tenido, jamás la he perdido. En Inditex trabajaba en del departamento de diseño de caballero y fue una experiencia fantástica. Pero notas que eres un crío, que no tienes experiencia, que debes formarte... Aquello empezaba a ser una gran empresa y me sentí un poco pequeñito. También me di cuenta de que me gustaba la industria, que además de diseñar hay que hacer ropa para vender. Eso se me ha quedado grabado para siempre.

En el taller de Jorge Vázquez y vestidas con sus diseños, Paula Varona lleva joyas de Swarovski y zapatos de Ursula Mascaró y Costanza Manfredi, con joyas de Aristocrazy y sandalias de Ana Marttin. pinit

Mujerhoy: En su caso, la pasión por el diseño le viene de casa.

Jorge Vázquez: Mi madre era modista y tenía un taller bastante potente y yo de pequeño siempre estaba ahí, entre operarias y planchas. Me pasaba los veranos mirando cómo trabajaban, ayudando y aprendiendo. Lo he vivido desde la infancia y siempre me gustó.

Mujerhoy: Tiene líneas de "prêt-à-porter", costura, novias, comuniones... ¿Es necesario hacer todo eso para poder vivir como diseñador en España?

Jorge Vázquez: No necesariamente. Empecé con "prêt-à-porter", luego hice una gran apuesta por la costura y ahora estamos con un proyecto grande de crecimiento en "prêt-à-porter" y vamos a sacar varias líneas con un grupo empresarial detrás. La costura es especial, es el capricho para una ocasión, pero en la moda para el día a día es donde está la demanda y lo que puede darte más alegrías.

"Cuando tu marca es tu nombre, el de tu DNI, perderla y no poder utilizarla es un golpe muy duro psicológicamente... ".

Mujerhoy: ¿Es con lo que más disfruta?

Jorge Vázquez: Sin duda. Con la colección, el desfile... Porque puedes hacer lo que quieres, es tu apuesta y luego la consumidora te dirá si está bien o mal. En la costura la clienta tiene sus preferencias y marca las pautas. Tú tratas de llevarla a tu terreno pero unas se entregan y otras no.

Mujerhoy: ¿Ha notado un cambio en la consumidora española?

Jorge Vázquez: Sí, la gente está cansada de comprar ropa que le dure una temporada y tirarla. Ahora demanda calidad, piezas que tengan un valor añadido, diseño, detalles, un buen tejido. Apuesta por las cosas bien hechas.

Mujerhoy: ¿Y cómo se lucha contra el "low cost" en el imperio del "low cost"?

Jorge Vázquez: En mi caso, tratando de no pensar en ello. No puedes vivir pendiente. Las tendencias están ahí, coges las que te gustan o creas tu apuesta.

Mujerhoy: Siempre ha contado con el apoyo de "celebrities", ¿cómo se consigue?

Jorge Vázquez: Es algo que surge, nunca he ido a buscarlo. Nosotros no pagamos porque no contamos con el dinero para hacerlo. He tenido la suerte de que han conocido la firma, les ha gustado y se han sentido parte de una gran familia. Están ahí porque las cuidas y se sienten en casa.

Mujerhoy: Se dice que Jorge Vázquez es el diseñador favorito de las "señoras bien".

Jorge Vázquez: Nunca he pretendido ser moderno ni vanguardista. Cuando empecé, había compañeros más transgresores, y yo siempre era el que hacía ropa para las "pijas", el más comercial. Al principio me afectaban esos comentarios, aunque no entendía qué tenía de malo. De hecho, pensaba: "Esto hay que venderlo porque, si no, no podré hacer la siguiente colección". El tiempo me ha dado la razón. He conseguido vender mucho y aquí estoy.

Cayetana Sánchez Merlo lleva joyas de Aristocrazy e Isabel García Valdecasas, anillo de Swarovski. Ambas, con creaciones de Jorge Vázquez. pinit

Mujerhoy: ¿Qué no veremos nunca en una de sus colecciones?

Jorge Vázquez: No me atrevo a decirlo. Siempre pensé que el chándal, jamás, y he acabado diseñando sudaderas y poniéndome un pantalón de chándal [Risas]

Mujerhoy: Hace años, perdió su marca por problemas empresariales y tuvo que reinventarse como JV. ¿Cómo logró volver a triunfar?

Jorge Vázquez: Cuando tu marca es tu nombre, no poder utilizarla resulta muy duro. Lo pasé realmente mal, pero el 28 de julio la recuperé. No piensas mucho en asuntos legales y pasan estas cosas, pero aprendes que hay que estar siempre alerta.

Mujerhoy: ¿La industria de la moda española es ahora más profesional?

Jorge Vázquez: Cada vez más empresarios creen en nosotros, lo que antes no ocurría. Tiene que ser así, porque los creadores solos no podemos tirar del carro.

Mujerhoy: Si el calendario le permite descansar unos días, ¿qué hace?

Jorge Vázquez: Viajar es lo que más me gusta. Y escaparme a mi casa de Galicia, estar tranquilo y ver películas de Audrey Hepburn, Grace Kelly... También me encanta que vengan a verme familiares y amigos.