Trucos de estilo para que tus looks sean mÃ¡s bonitos

27 dic 2017

Que estemos en invierno y que el tiempo sea gris no significa que nuestros armarios también tengan que serlo. Para nuestra suerte, las tiendas están llenas de prendas con estampados florales, colores alegres y no debemos olvidar que los vestidos, blusas... de entretiempo pueden tener una segunda vida con el frío si se sabe cómo combinarlas.

¿Te habías planteado alguna vez que un lazo de terciopelo en el pelo puede transformar un look soso en otro muy sofisticado? ¿Y que la forma en la que colocas el bolso (sobre todo si es cruzado) puede darte un toque muy actual? ¿Y que un total look en rojo, estés morena o no, tengas el pelo rubio u oscuro, siempre te sentará bien?

Echa un vistazo a la galería que hemos elaborado porque, con unas pequeñas modificaciones, tus looks serán mucho más bonitos y apenas tendrás que gastarte dinero. La clave, una vez más, está en las combinaciones: cuanto más variadas sea, mejor.

