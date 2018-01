Doutzen Kroes: "En la vida real no me parezco a la de la foto"

21 ene 2018

Es día de puesta en escena internacional y Doutzen Kroes (Holanda, 1985) luce deportiva con vaqueros al tobillo y camiseta corta, que deja el estómago al aire, para atender a un pequeño grupo de periodistas. Aunque es una cita a puerta cerrada, en un estudio fotográfico en el centro de Múnich, su guardaespaldas no le quita ojo. La modelo presenta su colección de ropa deportiva para la firma Hunkemöller, un gigante holandés nacido en 1886, con 800 puntos de venta por el mundo y presente en España con 25 tiendas (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao...).

Tras un almuerzo frugal, Doutzen nos habla de su forma de entender la vida y el trabajo. Es natural, tranquila y habla muy bajo. Con Hunkemöller ya ha trabajado otras veces: les ha diseñado colecciones de lencería y el éxito de ventas ha animado a la marca a continuar con la colaboración, en este caso, con una línea deportiva. A punto de cumplir 33 años (el día 23), Kroes es una máquina de hacer dinero y Forbes la sitúa desde hace años entre las modelos mejor pagadas: cinco millones de euros en 2016. El estatus de las top es hoy como el de las estrellas del cine o la música. Todo está en el guión y nada queda abierto a la improvisación y la espontaneidad. Hablan solo en presencia de sus directores de comunicación, navegan por las redes con asesores, solo se involucran en las causas humanitarias apropiadas... Desde 2004, la top holandesa no ha parado de hacer desfiles (ocho, nada menos, para Victoria‘s Secret), campañas publicitarias (L’Oréal, Calvin Klein, Valentino, Versace...) y cine (Wonder Woman). Pero no ha descuidado su vida personal. “Es lo primordial”, asegura. En 2009 se casó con el DJ Sunnery James y tienen dos hijos, Phyllon Joy (de siete años) y Myllena Mae, que nació en verano de 2014. “Los niños son nuestra prioridad, tenemos que darles todo”, asegura esta mujer que también colabora con Dance4Life, una ONG que ayuda a los jóvenes a prevenir el contagio del virus del sida.

Mujerhoy Trabaja con un equipo, pero ¿qué es lo más difícil de crear en una colección: elegir tejidos, hacer los patrones...?

Doutzen Kroes Lo más difícil es conseguir exactamente lo que quiero, porque trabajo con una marca que ya existe, que conoce a sus clientes y, cuando presento una idea, me pueden decir: “No, eso no funciona”. Lo que más me apetecía en esta ocasión era hacer diseños con la cintura alta. Ellos estuvieron de acuerdo, así que hicimos muchos leggings de cintura alta. Lo más difícil es saber transmitir lo que quiero, porque tengo una visión muy clara, pero me falta el lenguaje técnico. Así que les enseño imágenes.

Mujerhoy ¿Cuanto tiempo necesita para preparar una colección?

Doutzen Kroes Un año. Busco inspiración, preparo un mood board y luego necesito que todo el mundo esté de acuerdo para ponerlo en marcha. A partir de ese momento, buscamos los tejidos y los estampados.

Mujerhoy ¿Piensa en un tipo de mujer con un cuerpo como el suyo?

Doutzen Kroes Pienso que es importante para todas las mujeres sentirse cómodas, pero las ideas las tomo de mí misma y de qué aspecto me gusta tener en el gimnasio. Me gustan los crop tops, pero también pienso en las mujeres a las que no les gustan, porque dejan demasiado abdomen al aire; y hacemos cosas para ellas.

Mujerhoy ¿debería haber más cánones de belleza femenino?

Doutzen Kroes Todo lo que hacemos tiene diferentes tallas y tenemos también las sudaderas oversize.

Mujerhoy La sociedad aplaude un canon de mujer. ¿No deberíamos cambiar?

Doutzen Kroes Es un asunto difícil… Me gustaría que cambiara, pero, a la vez, a la gente le gusta ver imágenes perfectas. Quieren creer en nosotras como si fuéramos un sueño. Muchas empresas intentan cambiar esto y no retocan las fotografías o fabrican distintas tallas, pero no funciona. Aunque sepan que una mujer de 20 años protagoniza un anuncio para vender una crema antiarrugas, la compran porque quieren creer en el producto. Los medios quizá han ido demasiado lejos y las mujeres consideran que deben tener un aspecto perfecto... Los hombres también piensan que así es como se supone que deben ser las mujeres. Así que la realidad es muy compleja para las jóvenes, porque creen que todas las chicas son como en Instagram, y no es cierto. Yo misma no soy la que aparece en mis fotos: tengo la luz perfecta, trabajo con gente en la que confío y la foto siempre va a ser buena. Pero, en la vida real, cuando me miro al espejo, no me parezco a la chica de la fotografía.

Mujerhoy ¿Qué opina de movimientos como el de las “guerrilleras de la lencería”, que en diciembre desfilaron por Nueva York en ropa interior, reivindicando la diversidad femenina y la convivencia de tallas?

Doutzen Kroes Es fantástico, la diversidad es muy importante. Solo nos fijamos en un único modelo de mujer y por eso es importante enseñar a los niños que eso no es real. Cuando no trabajo, mi hija me ve sin maquillaje, cocinando con un jersey. Sabe que las fotos de su madre no representan a su madre de verdad, que son solo fotos. Pero cuando poso con lencería, por supuesto que pienso en cómo me verán mis hijos y en cómo me verán otras mujeres jóvenes: quiero que queden bien. Porque la lencería o los desnudos pueden ser muy elegantes o muy sexuales y vulgares. En cualquier caso, respetar la diversidad es básico.

Mujerhoy ¿Siente responsabilidad a la hora de lanzar un mensaje?

Doutzen Kroes Sí, siempre la he sentido; siento que soy un modelo para otras mujeres y que debo tener cuidado con lo que digo y hago.

Mujerhoy Las modelos hoy son superwoman: posan, actúan, presentan, escriben, diseñan, cantan...

Doutzen Kroes No sé... Yo no canto [Risas]. Hago lo que me gusta. Me decidí a convertirme en actriz y di ese paso muy preparada. Recibí muchas clases de arte dramático durante 12 años. Así que, cuando interpreto un papel en una película. siento que hago exactamente lo que quiero. Y lo hago porque es lo que más me gusta.

Mujerhoy ¿Por qué decidió ser modelo?

Doutzen Kroes Realmente no pensé en ello.

Mujerhoy Pero fue usted quien envió fotos a una agencia de modelos en Amsterdam y así surgió todo.

Doutzen Kroes Sí, pero solo fue para que ellos me hicieran unas fotos y poder sentirme muy guapa. Fue así de sencillo. Nunca pensé que iría a más y que sería lo que soy ahora. Hoy las chicas lo saben todo gracias a las redes sociales, pero yo no crecí con internet. Lo único que tenía era la fotografía de una mujer con un maquillaje maravilloso. Y pensé: “Bueno, quiero parecerme a ella, así que voy a enviar unas fotos y convertirme en modelo”. Cuando me trasladé a Nueva York, muchas veces me decía: “Esto no es para mí, echo de menos mi casa”. Pero en mi agencia, me decían: “Perderás grandes oportunidades”. Soy muy disciplinada y sabía que tenía que seguir adelante y luchar hasta conseguir mi objetivo. Pero nunca supe que sería este. Nunca.