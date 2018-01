24 ene 2018

Gigi Hadid arriesga y, aunque sus looks son imitados, no siempre gana. Solo una valiente como ella sería capaz de enfundarse un modelito que combina dos tendencias que por sí solas son complicadas de llevar, cuanto más si se llevan a la vez. Nos referimos a los botines y a los culottes que, aunque sean dos piezas clave en los armarios de las más fashion, juntos es (casi) imposible que funcionen.

GTRES Gigi Hadid une dos tendencias complicadas en un mismo look GTERS Mezclo varios tipos de estampados en el pantalón de Vivienne Westwood GTRES Gigi arriesgó y, por una vez, no acertó

Botines y culottes despiertan tanto amor como odio y solo las más valientes se atreverían a lucirlos en el mismo look, hasta que ha llegado Gigi Hadid y ha querido romper con todo (o más bien ponérselo todo). La modelo lució unos pantalones con estampado de rayas y rodilleras de rayas contraste de Vivienne Westwood que combinó con un jersey de cuello rígido, bolso tipo cofre y plumífero rojo.

Remató el look con unos botines calcetín en color gris que no terminaban de funcionar con el resto del outfit. Esta vez no, Gigi Hadid, y mira que nos gustas...

