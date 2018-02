Kate Middleton: ¿su look premamá de terciopelo es el mejor hasta ahora?

1 feb 2018

Compartir en google plus

Si hay palabra con la que se puede definir el estilo de Kate Middleton es correcto. La duquesa de Cambridge no se sale de las normas y no suele arriesgar, como sí lo hacen otras 'royals' como la reina Letizia, quizá por esa razón su último look premamá en clave 'velvet' ha generado tanta controversia.

GTRES Kate Middleton estrena vestido de Erdem GTRES En su viaje a Suecia, ha hecho de embajadora de la moda británica GTRES En su maleta ha guardado moda de firmas como Erdem, Burberry y Catherine Walker

En su viaje a Estocolmo, ha estrenado un vestido de seda color mostaza con estampado de flores de Erdem, la misma firma del vestido de terciopelo que ha lucido en su visita a la Galería Fotografiska y al que algunos seguidores de Kate Middleton han comparado con unas cortinas en Twitter.

Con las mangas acampanadas, tejido de flores y volante en el bajo, este vestido se sale del estilo habitual de Kate Middleton, que con el embarazo ha cambiado los dos piezas y los vestidos de silueta lápiz por vestidos fluidos.

Consciente de la repercusión que iba a tener su viaje a Suecia y de que no hay mejor embajadora de la moda británica que ella, Kate Middleton solo ha guardado en su maleta moda 100% 'british' con firmas como Erdem, Burberry y Catherine Walker.

También te puede interesar...

- Kate Middleton vuelve a imitar a Lady Di en Suecia

- Este es el momento más' fashionista' de Kate Middleton hasta la fecha

- Meghan Markle tiene el abrigo perfecto para cualquier ocasión