San Valentín 2018: una historia de amor diferente

13 feb 2018

Compartir en google plus

El 14 de febrero, como todas sabemos, se celebra San Valentín. El Día de los Enamorados, la fecha en la que 'love is in the air' y los corazones inundan todo. El miércoles cualquiera, este 2018, en el que la luz de las velas se acompaña de música romántica en planes pensados para dos y los 'te quiero' se multiplican. Pero, ¿por qué todas las historias de amor tienen que ser iguales?

Bajo la premisa de que 'love is unexpected' ('el amor es inesperado'), Desigual lanza una original campaña en la que cuentan una historia de amor diferente a través de la relación de Anna y Aman, una actriz italiana católica y un científico indio medio budista medio musulman que viven en Londres y se conocieron 10 años atrás en el cumpleaños de una amiga. "Él era el único que bailaba", asegura ella.

A Aman le encandiló lo abierta y extraordinaria que era Anna, y la pasión que pone en todo lo que hace. Ella admira su honestidad y la manera en la que cuida a los que tiene alrededor: "para mí es importante, como pareja, pensar más allá de nosotros dos, ¿cómo si no marcaremos la diferencia ahí fuera?", se pregunta Anna.

La de Anna y Aman es la historia perfecta para demostrar que el amor no entiende de barreras culturales. Ella asegura que nunca pensó en casarse con un chico indio, en La India y vestida con un 'sari' ("Anna es muy estilosa", asegura Aman), aunque él ya sabía lo que era romper las convenciones sociales cuando el amor llama a la puerta: "mis padres rompieron muchas tradiciones y reglas. Mi madre es hindú y mi padre musulmán [...] así que fui libre de elegir con quién quería pasar mi vida".

Pero, ¿de verdad Anna y Aman son una pareja diferente? Puede, "pero es más divertido", como asegura el científico. "Nos enfrentamos a cosas nuevas cada día, incluso después de 10 años juntos seguimos descubriendo cosas el uno del otro, así que la relación siempre se mantiene fresca", concluye. "¡Y te ayuda a tener diferentes puntos de vista y crecer", apostilla la actriz.

El amor es muchas cosas. Y por eso, el amor también es inesperado, como dice Desigual. En el caso de Anna y Aman, ese toque 'unexpected' a su historia se lo da el humor y la imaginación prodigiosa de Anna; y la capacidad de sorprender y ser romántico de Aman. Porque, como decía Paulo Coelho, "amor es solo una palabra hasta que llega alguien y la llena de sentido".