Josep Font: "La ilusión mueve montañas"

3 mar 2018

Josep Font (Barcelona, 1967) estaba destinado a ser uno de los grandes. Debutó en la pasarela Cibeles en 1993 y, en poco tiempo, todo el mundo hablaba de ese joven creador con un universo propio y una osadía que se vio recompensada con la invitación a participar en la alta costura de París. Pero, como otros diseñadores, problemas con sus socios lo obligaron a renunciar a la marca que llevaba su nombre. Pero hace cinco años, tras un retiro en el Ampurdán y una experiencia profesional en China, este arquitecto apasionado por la moda aceptó ponerse al frente de la firma Jesús del Pozo -fallecido un año antes- para convertirla en Delpozo, una marca española con vocación global.

Mujerhoy: Celebra cinco años al frente de Delpozo y el balance no podría ser mejor.

Josep Font: Apenas soy consciente del tiempo, porque ha sido todo tan intenso que ni siquiera me he parado a pensarlo. ¡Cuántas cosas hemos hecho en tan poco tiempo! Lo más llamativo es que Delpozo era una firma que no conocía nadie fuera de España ni pertenecía a un gran grupo de moda y, en solo cinco años, ha conseguido posicionarse internacionalmente. Incluso somos objeto de estudio en algunas universidades.

Mujerhoy: ¿Cuál es el secreto del éxito?

Josep Font: La base es el producto. Desde el principio el objetivo de la marca era vender ropa muy bien hecha. Hay muchas firmas que esto ya no lo cuidan y el resultado es horrible. Mi proyecto siempre fue muy claro: diseño, sí, pero por encima de todo calidad, que es algo que se está perdiendo.

Mujerhoy: Michelle Obama y la actual primera dama estadounidense, Melania Trump, son clientas de la firma, y la reina Letizia también ha llevado un diseño suyo que recibió muchos elogios. ¿Cómo ha influido eso en el despegue de la marca?

Josep Font: Delpozo no es una firma con connotaciones políticas y, por tanto, estamos encantados de que Melania Trump o su equipo compren nuestros diseños; nunca nos han llamado para que les enviemos nada. Obviamente, la repercusión es brutal porque el mundo entero está pendiente de lo que se pone. Además, alabo su personalidad porque, teniendo todas las marcas a su alcance, elige Delpozo porque le gusta y le sienta bien. En cuanto a la reina Letizia, prefiero no pronunciarme.

Mujerhoy: Muchas actrices también llevan Delpozo en las alfombras rojas.

Josep Font: ¡Y son ellas las que lo piden! Y todas encajan mucho con la marca, como Cate Blanchet, Julianne Moore o Keira Knightley. De hecho, si me preguntas a qué mujeres me gustaría vestir, la verdad es ya he vestido a casi todas.

Mujerhoy: ¿Le costó aceptar la oferta para tomar las riendas de Delpozo?

Josep Font: En un primer momento, dije que no. Cuando me llamaron los propietarios de Jesús del Pozo, la empresa Perfumes y Diseño, yo estaba trabajando en China y mi objetivo era incorporarme a alguna firma en París. Quedamos, conocí los entresijos de la marca y me propusieron que les transmitiera mis puntos de vista y lo que yo haría si fuera su responsable. Lo hice con total sinceridad, haciendo especial hincapié en el tema de la globalidad, en no mirar hacia adentro, sino en diseñar para el mundo y me dijeron: "Adelante".

Mujerhoy: ¿Por eso eligió desfilar en Nueva York y, desde este año, en Londres?

Josep Font: Fue una estrategia comercial que ha funcionado muy bien, porque Nueva York es una ventana al mundo. La moda americana es más comercial y yo hago un prêt à couture que ha llamado mucho la atención. Pero hemos debutado en Londres el 18 de febrero porque era un buen momento; contamos con tienda propia en Sloane St. y allí nos sentimos como en casa.

Mujerhoy: Jesús del Pozo tenía un ADN muy definido y reconocible. ¿Cómo ha lidiado con eso?

Josep Font: La moda es avance. Si se insiste en una misma historia, nos volvemos aburridos y obsoletos. He tratado de aportar a la marca otros códigos, nuevos colores... Los dos primeros años fueron complicados hasta que el equipo, el mismo de Jesús del Pozo, entendió cómo quería que fueran las cosas. Soy perfeccionista y eso exige tener que enseñar y aprender.

Josep Font posa con Mariana, que lleva vestido con volantes asimétricos y sandalias Delpozo. pinit

Mujerhoy: La mujer de Josep Font era más naif y romántica; y la de Delpozo no ha perdido ese espíritu, pero se muestra más poderosa. ¿Hay una intención detrás o es producto de su madurez como creador?

Josep Font: Un poco de las dos cosas. Han pasado muchos años y hay una evolución personal importante, pero ese cambio también forma parte del planteamiento que quería para Delpozo.

Mujerhoy: ¿Cuáles son las claves de Delpozo?

Josep Font: Hay una palabra fundamental: femenino. Pero no malinterpretado como cursi, sino fresco, joven, moderno e internacional. Es una marca que podría ser de cualquier parte del mundo. Muchas clientas al principio no saben de dónde somos; la imagen de España está muy asociada al low cost y me encanta que nuestro país también sea conocido por firmas como la nuestra. Lo bueno y lo importante es que Delpozo es muy global y gusta desde en los países árabes a Estados Unidos.

Mujerhoy: Tras una larga trayectoria, fue como volver a empezar de cero...

Josep Font: Sí, completamente. ¡He pasado de ser una joven promesa a ser una vieja promesa! Pero para mí era un reto personal; pensaba: "Me han dado este proyecto y, por la parte que me toca, voy a tirar para adelante", aunque el ritmo de la moda hoy es una locura.

Mujerhoy: Muy diferente a cuando empezó...

Josep Font: El mercado reclama novedades constantemente y eso es terrible. Ahora hacemos cuatro colecciones al año, más los accesorios, las colecciones cápsula para determinadas tiendas o las modificaciones que exigen ciertos países... Este sistema tiene que cambiar, porque es insostenible. Mi equipo es magnífico, nos gusta lo que hacemos y el día a día es maravilloso, pero hablamos de trabajos creativos y estos tienen otros plazos y otros tiempos. No puede ser bueno no desconectar las 24 horas todos los días del año.

Mujerhoy: Como decía Picasso, "que las musas me pillen trabajando".

Josep Font: Hay que trabajar mucho los conceptos, no se trata de esperar a estar inspirado... Cuando viajo, veo exposiciones y cosas que me inspiran o alguien del equipo propone una idea e investigamos.

Mujerhoy: ¿Cómo equilibra ese ritmo enloquecido?

Josep Font: Me escapo al campo en Segovia, hago yoga, voy al gimnasio y solo asisto a eventos imprescindibles. No porque no quiera, sino porque viajo mucho, estoy cansado y quiero tiempo para disfrutar de mi casa, leer, ir al cine... ¡Y, ahora que me he enganchado a las series, estoy perdido! Últimamente me han gustado mucho Big Little Lies y El cuento de la criada. Su protagonista, Elisabeth Moss, también nos ha pedido ropa varias veces.

Mujerhoy: ¿Qué queda del veinteañero de los 90?

Josep Font: La ilusión mueve montañas y esa ilusión sigue intacta. Pero entonces era mucho más tímido y he espabilado mucho; en mi profesión, no se puede estar encerrado en la oficina sin hablar con nadie y he aprendido a aceptarlo.

A ritmo de Xavier Cugat

Delpozo ha comenzado el año con dos buenas noticias: la apertura de una tienda en Dubái y su debut en la Fashion Week de Londres, después depresentar 10 colecciones seguidas en la pasarela de Nueva York. La colección primavera-verano 2018, denominada Musicalia, fue la última que vio la luz en la Gran Manzana y lo hizo al ritmo de una orquesta en directo. “Me apetecía hacer algo musical y muy alegre, con una visión diferente del color y con originales mezclas que, en un principio, pueden resultar chocantes, pero nosotros las hacemos bonitas –explica Josep Font–. Nos inspiró la serie piscinas, de la fotógrafa eslovaca Maria Svarbova; el universo del músico catalán Xavier Cugat, que trabajó en Hollywood; y Esther Williams y su Escuela de sirenas, que a mí me fascinaba desde que era un niño”.