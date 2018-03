15 mar 2018

El anuncio no ha sido del todo oficial, sino más bien sobrevenido. En una entrevista con '1843', la revista bimensual de estilo y cultura que publica la editorial de 'The Economist', Donatella Versace ha admitido que su intención es que Versace, la icónica firma milanesa del lujo más barroco, no volverá a usar pieles de animales.

“¿Pieles? Ya no me interesan. No quiero matar animales para hacer moda. No me parece bien”, explicó a la revista. Como directora creativa de la firma puede tomar decisiones tan trascendentales como esta, aunque en la colección que acaba de presentar en febrero, la correspondiente al próximo invierno, cuenta con un abrigo de visón color camel y una manta hecha con pieles de conejo. Además, algunas chaquetas iban adornadas con cuellos de piel.

Este asunto del uso de pieles supone aún hoy un tema sensible para los diseñadores de moda. En general, la tendencia apunta a que las firmas tendrán que alinearse con el creciente rechazo al uso de animales tanto en moda como en tests cosméticos, una restricción ética que ya respetan creadores como Stella McCartney o Michael Kors y firmas como Gucci, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger o Armani.