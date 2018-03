18 mar 2018

Ashley Graham tenía 12 años y estaba paseando por un centro comercial de Nebraska, cuando un booker se le acercó y le preguntó si quería ser modelo. Una historia idéntica a la de otras muchas otras tops. Pero con una diferencia esencial: Ashley era una niña regordeta que no respondía a los cánones. Sin embargo, sus padres la animaron y hoy Graham, a sus 30 años, es la modelo plus-size más célebre del planeta.

Ashley ha seguido la estela de modelos curvy pioneras, como Sophie Dahl o Candice Huffine, y ha abierto una brecha hacia un canon de belleza más real que el ultrarrígido que rige en la actualidad. Protagoniza campañas para importantes marcas, es la nueva imagen de la firma de cosmética Revlon e, incluso, tiene su Barbie curvy. Además, hace cuatro años se atrevió a diseñar una línea de lencería y colecciones cápsula para Marina Rinaldi, la marca italiana de lujo especializada en tallas grandes (con más de 300 tiendas en 90 países).

Look creado por Ashley Graham para Marina Rinaldi. pinit

En esta colección, que lleva el nombre de Ashley Graham for Marina Rinaldi, se transmite la feminidad natural y descarada de la top. "Junto al equipo de diseño, he creado una colección que refleja mi personalidad, pero que también tiene en cuenta a todas esas mujeres que aman la moda tanto como yo. Ellas han sido mi inspiración y creo que desearán llevar la ropa que hago, sencillamente, porque se sentirán deslumbrantes", explica Ashley.

Cuestión de confianza

Se trata de una línea centrada en el denim, que incluye tops y cazadoras de cuero, faldas y leggings de neopreno. "El denim es camaleónico. Dependiendo de cómo lo lleves, puede ser informal, romántico, cañero o sexy", afirma. Modelo reconvertida en activista, su lema es "Stand up for curves, confidence is sexy" ("Defiende las curvas, la confianza es sexy") y ha hecho de la lucha para que nos queramos tal y como somos su prioridad.

Hay que mostrar la belleza de lo que la sociedad siempre ha considerado defectos". Ashley Graham

El año pasado publicó el libro A New Model: What Confidence, Beauty and Power Really Look Like (Una nueva modelo: cómo son realmente la seguridad, la belleza y el poder), en el que habla de su carrera profesional y reflexiona sobre la forma positiva que tiene de verse a sí misma; da charlas en colegios y defiende el movimiento Health at Every Size (Salud en cualquier talla).

Nadie mejor que ella para abanderar esta causa porque, aunque hoy Graham se muestra orgullosa de sus curvas, no siempre fue así. Cuenta que a los 18 años se descubrió los primeros signos de celulitis y le dijo a su madre: "¿No te parece repugnante?". A lo que ella respondió, bajándose los pantalones, "Mira, yo también tengo". Sin duda, lecciones como esta son las que han ayudado a la modelo a convertirse en la mujer que es hoy.

Top vaquero y pantalón con pinzas de Ashley Graham para Marina Rinaldi. pinit

"He trabajado la autoconfianza; la seguridad en una misma no aparece de repente, sino que exige recorrer un largo camino", afirma. Y reconoce que confía en el poder de la palabra. "Si dices "soy gorda" o "soy estúpida", te sentirás así. Yo unas veces me despierto pensando que tengo superpoderes y otras me veo la persona más gorda del mundo, pero no permito que me afecte. Me funciona hablarme de forma positiva, recordarme que soy valiente, brillante y hermosa. Ese mensaje llega a mi interior y se refleja en el exterior", continúa.

Su cruzada reivindicativa, que también incluye luchar por una moda más diversa e inclusiva, la ha llevado a posar desnuda ante la cámara de Mario Sorrenti para la revista V Magazine.

Camisa y pantalón pitillo, de Ashley Graham para Marina Rinaldi. pinit

O a subir una foto a Instagram (tiene seis millones de seguidores) en la que las manos de su marido -el director Justin Ervin- apenas cubren sus pechos. "No oculto mi gran trasero ni mi celulitis, porque creo que es importante que haya mujeres que muestren la belleza de aquello que la sociedad siempre ha considerado defectos".

Y además...

