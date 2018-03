27 mar 2018

Llevamos meses cambiado pañales a todas horas... Día y noche. Aunque la verdad es que los dos son muy tranquilos y no nos dan problemas por las noches. Ni la niña ni el niño". Narciso Rodriguez, de 57 años, habla de sus dos mellizos, Ivy y Caleb, con euforia de reciente padre primerizo. "Nos han cambiado la vida... Me miran con esas caritas tan pequeñitas y me quedo embobado", continúa con sonrisa feliz.

Nuestra entrevista es en París y es la primera vez que el diseñador se separa de sus hijos, que ya han cumplido nueve meses y que decidió tener con su marido, Thomas Tolan, mediante gestación subrogada. "La verdad es que no imaginaba que los echaría tantísimo de menos. Cuando me despedí para ir al aeropuerto, en Nueva York, se me saltaban las lágrimas y no podía parar", confiesa conteniendo la emoción.

Este año es muy especial para el diseñador estadounidense de origen cubano y canario por un doble motivo: el 20 aniversario de su firma de moda y la celebración de los 15 años de su primer perfume. Sin embargo, hablar de su reciente familia es inevitable: "El sentimiento de la paternidad es maravilloso, aunque al principio estaba muy asustado... De pronto, un día te encuentras con dos bebés de horas en brazos y no sabes muy bien cómo cuidarlos, qué hacer para que estén bien... Te preocupa todo, cualquier reacción, y no sabes si lo estás haciendo correctamente. Cuando va pasando el tiempo, vas ganando confianza", añade Narciso, un hombre que en 20 años de éxito no ha perdido la modestia ni la timidez, algo muy poco frecuente en personajes de su relevancia.

Nos conocimos en Madrid a finales de los años 90, cuando era el director creativo de Loewe, y desde entonces mantiene ese halo de cierta inseguridad vital, de fragilidad, aunque la vida le sonríe y reconoce que se siente "afortunado".

'No me gusta trabajar en grandes grupos empresariales, donde eres director pero no eres diseñador'. Narciso Rodriguez

Narciso Rodriguez nació en Newark (New Jersey), en el seno de una familia cubana modesta (uno de sus abuelos era canario emigrante a Cuba). La moda lo atrapó desde niño, por la influencia de su madre y sus tías, a las que recuerda arreglándose con esmero. También el ilustrador puertorriqueño Antonio López (1943-1987)fue decisivo en su vocación, que le llevó a matricularse en la Parsons School of Design de Nueva York. "Me fascinaba su trabajo y guardaba sus dibujos. Esos trazos me animaron a seguir la senda de la moda", recuerda. Tras graduarse en 1982, su concepto minimalista de la estética le sirvió a Rodríguez para trabajar con Anne Klein y, después, con Calvin Klein.

Fue entonces cuando dio el salto a Europa, primero con la italiana Cerruti y después con la española Loewe. Pero en su carrera profesional hay dos hitos de especial relevancia: la creación del traje de novia que Carolyn Bessette lució en 1996, en su boda con John F. Kennedy Jr. (Rodriguez todavía trabajaba con Loewe), y el vestido que Michelle Obama llevó en 2008, en la jura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. "¡Todo un orgullo!", exclama el diseñador.

También el mundo del cine adora sus creaciones de cortes limpios con muy pocas concesiones al adorno, colores básicos y apenas estampados. Cindy Sherman, Claire Danes, Rachel Weisz, Julianna Margulies, Jessica Alba... La lista de clientas es larga, igual que la legión de profesionales de la moda convertidas en fieles seguidoras de sus creaciones y sus aromas. "Los perfumes son una parte muy determinante en mi carrera", puntualiza.

Mujerhoy: Creo que tenía en mente crear un perfume incluso antes de hacer moda...

Narciso Rodriguez: Una de mis ilusiones, desde la niñez, era crear un perfume. De hecho, tengo el nombre perfecto para ello... [Risas]. Mis padres lo eligieron por que así se llamaban mi padre y mi abuelo. Cuando comencé a crear el primero, For Her, ya había hecho muchos experimentos con ingredientes, aceites, frascos... La moda y la perfumería trabajan hoy con tendencias pasajeras, éxitos inmediatos... Pero yo nunca he tenido que hacerlo así. Mi trabajo se basa en el amor y en la ilusión. Y eso no es pasajero, al menos para mí.

Mujerhoy: La ropa nos ayuda a sentirnos más seguros. ¿Y el perfume?

Narciso Rodriguez: Creo que nos ayuda incluso más que la ropa; a mí, por lo menos, me ocurre así. Yo me siento confortable con la ropa que llevo, que es como un uniforme, pero tengo un perfume que es mi atuendo básico y que uso desde los 15 años. Cada día me pongo ese almizcle, que me hace sentir que todo está en orden. Sin embargo, a veces me apetece perfumarme con otro con el que me sienta distinto, más sexy, más alegre, diferente. Hay perfumes que me despiertan, otros me hacen dormir... No sé si es algo personal, pero siempre estoy comprando y usando aceites y aromas nuevos. Tengo los olores asociados a la infancia. Recuerdo, por ejemplo, que mi tía tenía una mata de gardenias en el jardín donde jugábamos... Me fascinaban, y me encantaba cuando las cortaba y las ponía por la casa en un vaso, en un plato... El perfume me transporta a la infancia familiar.

Mujerhoy: ¿Por qué el color rojo en esta nueva fragancia, Rouge? No lo identifico demasiado con su trabajo...

Narciso Rodriguez: Bueno, siempre tengo algo de rojo en mis colecciones, una pincelada. Es un tipo de rojo anaranjado, un rojo fuerte, intenso, pero con toque naranja. El rojo me gusta porque me emociona, me impacta, y es un color asociado con la parte más sensual de las personas: crea una emoción fuerte en la gente. Y la verdad es que siempre había pensado en un perfume rojo, lo llevaba pensando desde hace mucho tiempo.

Mujerhoy: ¿Qué expectativas tiene? No será fácil hacer sombra a For Her, que tiene una legión de seguidoras.

Narciso Rodriguez: ¡Sí, es increíble, muchas! Yo no cambio de opinión por las novedades: los perfumes que amo son los que uso desde siempre. Pero he aprendido que, con diferentes versiones, atraes a nuevas clientas. En cualquier caso, me asombra el amor y la lealtad que tienen a For Her y a Narciso, el segundo.

Mujerhoy: La oferta es enorme y pocos nombres en la perfumería contemporánea se mantienen con los años...

Narciso Rodriguez: Lo hemos conseguido trabajando de una forma diferente a otros. Por ejemplo, cuando presentamos For Her, hace ya 15 años, la tendencia eran las fragancias florales, pero yo seguí un camino diferente. Entonces había en Londres más de 70 novedades en el mercado... ¿Cuántas quedan?

d.r. Blanco y Negro. La pareja perfecta en siluetas fluidas con superposiciones por Narciso Rodriguez. D.R. Un toque de rojo por Narciso Rodriguez. El tono de rojo preferido del diseñador tiende al naranja y lo emplea como una pincelada en sus prendas atemporales y minimalistas. d.r. Blanco y Negro por Narciso Rodriguez d.r. También tonos marrones por Narciso Rodriguez.

Mujerhoy: Ese logro se debe también a la coherencia de su trabajo durante muchos años.

Narciso Rodriguez: Bueno, esta compañía no tiene el sueño de otras, que cambian a sus diseñadores cuando es necesario... Mi sueño era y es un poco "old fashion": crear una línea de ropa que se pueda vestir durante mucho tiempo. Otras firmas tienen un equipo enorme, con diferentes diseñadores para hacer colecciones de ropa, bolsos, zapatos... y hay alguien que dirige. A mí no me gusta trabajar con grupos grandes en los que eres director, pero no diseñador. Siempre me ha gustado hacerlo en el "atelier"; es algo más sencillo, más modesto, pero me hace más feliz hacer yo mismo el zapato, el perfume, el bolso. Y creo que la gente reconoce que está hecho por la misma mano y lo valora.

Mujerhoy: 20 años después de empezar, sigue nadando contra corriente.

Narciso Rodriguez: Sí, por supuesto. La moda cambia muy rápido, pero yo no necesito seguir ese ritmo.

Mujerhoy: Usted es un diseñador de prendas creadas para perdurar. Sin embargo, ahora se lleva usar y tirar: lo veo y lo compro. No parece fácil mantenerse con otra filosofía.

Narciso Rodriguez: Nunca me interesó esa moda, nunca he entendido esa manera de ser, de cambiar de opinión y criterio cada dos por tres, como en la moda actual. Cuando empecé a trabajar, me fui a vivir a un apartamento sin muebles, porque no tenía dinero. Cuando ahorré para comprar mi primera silla de Le Corbusier tuve una alegría inmensa; han pasado muchísmos años y sigo teniéndola. A mí no me gustan las cosas de paso, las personas de paso... Me gustan lo que dura para siempre, lo clásico, lo bien diseñado, las cosas que te tocan profundamente. Tengo una buena amiga que siempre compra gran parte de la colección y lleva 20 años guardándola para compartirla con su hija. Ese es el mayor cumplido. No me interesa la prisa, la novedad instantánea que se traslada casi a todo, de la gastronomía al cine. A veces, cuando ves lo que pasa, me siento desilusionado.

d.r. Narciso Rodriguez con una de sus modelos D.R. En su taller y oficina de Manhattan, Narciso Rodriguez hace todas sus creaciones. d.r. Oficina en la Gran Manzana.

Mujerhoy: Usted cambió un concepto estético social, una de las cosas más complicadas de conseguir. La estética de las novias cambió con el vestido que hizo para Carolyn Besette con motivo de su boda con John F. Kennedy, en 1996. Fue un atrevimiento enorme, una osadía que no asocio demasiado a su carácter tranquilo. Y hoy sigue siendo completamente actual.

Narciso Rodriguez: Bueno, ese traje fue tantas cosas... Era una persona a quien quería muchísimo y quería hacerle un traje con el que luciera maravillosa. Ella era una mujer muy bella, con un cuerpo precioso y tenía personalidad, inteligencia, carácter, sabía lo que le gustaba y lo que no...

Mujerhoy: Y cambió un concepto estético.

Narciso Rodriguez: Sí, cambiamos la forma de vestir de una mujer joven en su boda. Nunca he entendido por qué el día que muchas mujeres consideran uno de los más lindos de su vida, tienen que vestirse como en una jaula de encaje, como muñecas.

Mujerhoy: A eso me refería, es lo más difícil que puede lograr un creador. Como hizo Slimane a finales de los 90, cambiando la estética masculina con un nuevo canon aún vigente.

Narciso Rodriguez: Sí, sí, totalmente cierto.

Mujerhoy: Y usted lo ha conseguido.

Narciso Rodriguez: Bueno, muchas gracias. Es cierto que las novias cambiaron... Admiro a los diseñadores que han sido capaces de seguir su propio camino y cambiar a la sociedad: Armani, Chanel, Vionnet... Y no es que quiera ponerme junto a los grandes.

Mujerhoy: Bueno, se lo he dicho yo...

Narciso Rodriguez: Bueno, gracias [Risas].