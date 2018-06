5 jun 2018

Llevamos unas semanas que no podemos dejar de mirar a Bella Hadid, la agenda más ocupada de Beverly Hills, con apariciones en París, Cannes, Nueva York y donde la llamen, un novio repescado bajo el brazo (efectivamente: ha vuelto con The Weeknd) y declaraciones que no van a dejar a nadie indiferente: en el nuevo número de la edición estadounidense de la revista “InStyle”, declara que jamás se ha hecho nada en la cara porque le tiene mucho miedo a los 'fillers' y aún más a la cirugía. ¿Cómo ha logrado entonces una cara totalmente distinta a la que tenía a los 15?

Sea como fuere, con cirugía y sin ella, lo cierto es que tiene un estilo sobresaliente, mucho más visible que el de su hermana Gigi, más ocurrente y arriesgado, y más relevante durante los último meses.

Por ejemplo: en uno de los desplazamientos desde o hacia un show de maquillaje de Sephora y Dior en París, le tomaron este retrato deslumbrante, no sólo por el maquillaje sino por la superefectiva combinación de pantalones de cintura alta y pata ancha, estilo setentero, y camisa masculina, abrochada completamente. Esos vaqueros en sus piernas interminables son oro.

Por suerte, esta pieza básica del armario de los 70 ha aterrizado en las tiendas más avispadas de la 'fast fashion'. Zara tiene unos vaqueros acampanados muy aproximados por 39.95 euros. y Mango ofrece prácticamente el mismo diseño y el color azul algo más lavado por 29,99 euros.

Nos gustan más cuanto más oscuros, así que el de Zara es favorito. Combinado con una camisa azul tiene todas, todas las de ganar.

