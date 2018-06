6 jun 2018

No nos cansamos de repetir que los complementos son la clave que convierte un look correcto en uno maravilloso. Pues bien, cuando se trata de crear nuestro estilismo de invitada perfecta para una boda, esta máxima cobra aún más sentido. Y es que ya puedes llevar el vestido más sencillo del mundo que si eliges los zapatos, bolso, joyas y tocado adecuados, te convertirás de forma inmediata en la más elegante del evento.

[Las claves del look de la invitada perfecta]

Pues bien, entre todos los complementos que podemos incluir en nuestro look de invitada, hay uno por el que sentimos auténtica debilidad y que, en las últimas temporadas, se ha convertido en nuestro imprescindible de estilo para los eventos más especiales: el tocado.

[Dónde comprar los complementos más bonitos para tus bodas de verano]

Sin embargo, hay veces que no sabemos bien qué estilo elegir, si debemos llevar o no en función del evento, el 'dress code' o la hora y fecha de la cita. De hecho, una vez que decidimos que sí adornaremos nuestra cabeza con un tocado, no encontramos la pieza que queremos que se convierta en la protagonista de nuestro look. Por eso, nos dejamos llevar por los consejos de Apodemia, que aseguran que, como pauta general, nos recuerdan que "siempre debes mantenerte fiel a tu estilo, porque no hay mayor belleza que la interior".

Consejos para elegir tu tocado (y acertar) "Siempre es mejor recurrir a tocados elaborados con materiales de calidad . Además de que tendrán una mayor durabilidad y te permitirán utilizarlos en diferentes ocasiones, suelen ajustarse mejor a la cabeza, así que son más cómodos de llevar", aseguran desde Apodemia.

. Además de que tendrán una mayor durabilidad y te permitirán utilizarlos en diferentes ocasiones, suelen ajustarse mejor a la cabeza, así que son más cómodos de llevar", aseguran desde Apodemia. Desde Apodemia también nos recuerdan que "a la hora de elegir un tocado o adorno para el pelo, muchas veces se cae en la tentación de escoger los más recargados para que destaquen, sin embargo, lo cierto es que con una pequeña flor o perlas alrededor de un bonito moño el resultado será mucho más elegante ".

". Una de las mayores complicaciones a la hora de elegir los adornos suelen ser los colores del vestido. Conseguir que sean los mismos tonos es muy complicado, por eso, " es mejor emplear para el pelo tonos neutros como dorados, rosa palo o turquesas, colores suaves que adornen el peinado pero no capturen toda la atención".

como dorados, rosa palo o turquesas, colores suaves que adornen el peinado pero no capturen toda la atención". Ten (muy) en cuenta la hora del evento, ya que "mientras que por el día podemos usar sombreros o tocados más llamativos , cuando se trata de eventos de tarde o noche lo mejor es elegir diseños más simples, ya que los vestidos que se usan suelen necesitar menor adornos".

, cuando se trata de eventos de tarde o noche lo mejor es elegir diseños más simples, ya que los vestidos que se usan suelen necesitar menor adornos". Y por último, una duda que siempre nos trae de cabeza: ¿con qué peinados quedan mejor los tocados? "Aunque el pelo suelto es uno de los más tradicionales, las coletas con pasador están de plena tendencia".

También te interesa...

- 23 vestidos de invitada baratos para tus bodas de primavera

- Faldas midi para tu look de invitada perfecta

- Looks con pantalón para ser la invitada con más estilo

- 20 vestidos de invitada (bonitos y baratos) que Amazon te lleva a casa