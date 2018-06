9 jun 2018

Giorgina Rodríguez, Gio para Cristiano Ronaldo, se va a convertir en una de las 'wags' más seguidas durante el inminente mundial de fútbol que se nos viene encima. La supermamá (el pasado noviembre dio a luz a Alana) se desplazó esta semana a Lisboa para asistir a un partido de la selección de Portugal (amistoso y contra la selección de Argelia), en la que su chico es líder incontestable. Sin embargo, la que más focos concitó fue ella. “¿Pero qué lleva puesto?” fue la pregunta estrella.

Para las 'fashionistas' más actualizadas, el 'look' no causa demasiada extrañeza: el chándal y las mínimas sandalias con máximo tacón son los reyes de la tendencia desde que las Kardashian se entregaron a los delirios de Kanye West y a la publicidad de Adidas. Sin embargo, Giorgina ha arriesgado tanto a la hora de pervertir la esencia deportiva de la pieza, que no se sabe muy bien si viene de chándal o de pijama. ¿Por qué ese color salmón tan equívoco y a qué viene el raso?

Está claro que Giorgina se debate entre dos mundos: el del deporte de competición puro y duro y el de las 'influencers' de moda, grupo al que aspira cada vez más fuertemente (parece que la ayuda en la tarea como estilista en la sombra Ana Antic). No hay problema: la moda adora las mezclas, cuanto más diversas, mejor. Chándal y pijama cualifican como mezcla extrema, lo admitimos como idea experimental, pero... ¿y ese nudo tropical para convertir en 'crop' el 'top'? ¿Hola?