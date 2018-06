13 jun 2018

No necesita más reconocimientos. Victoria Beckham ha protagonizado una fascinante transición de intrascendente cantante en un grupo superventas a convertirse ella misma en la diseñadora de moda británica más exitosa de la década. Puede que su fuerte no sea la innovación, pero sus ideas de estilo y actualizaciones de clásicos son fantásticas. Por algo ha recibido el premio a la Marca del Año de los premios British Fashion Awards en 2011 y 2014 y la Orden del Imperio Británico por su contribución a la industria de la moda en 2017. Pero centrémonos en lo principal: la camisa.

Su idea de abrir hasta un poco más allá del codo las mangas de una clásica camisa masculina es una genialidad que le da una vuelta de tuerca a un diseño más que revolucionado. Con todas las deconstrucciones que hemos visto de la camisa, aún nos causa sorpresa esta mínima apertura que eleva el factor aristocrático de la prenda. Ejemplo: el estilismo con unos vaqueros retro de la diseñadora y estilista María Bernard. El recurso es tan fácil como accesible. De hecho, es una ocasión de oro para un 'hackeo' al más puro estilo 'do it yourself'.

La mecánica es fácil, pero la clave está en el acabado, que ha de ser impecable. Tendremos que cortar el tejido con delicadeza justo por encima del codo y coser un mínimo dobladillo para que el textil no se deshaga. Lo mejor es hacer una primera prueba con una camisa que ya no usemos y pasar luego a la versión definitiva con una camisa masculina. ¡No puede salir mal!

