La niña se ha hecho mayor y ya es toda una diseñadora. Desde que creara su propia marca TFP by Tamara Falcó, en el 2016, ella misma ha lucido varios de sus modelos, unos con más éxito que otros. El primero fue aquel vestido de terciopelo rosa y aires barrocos que no le favorecía demasiado y que coincidió con su amento de peso por problemas de tiroides. Cuando no teníamos muchas esperanzas en sus diseños, a finales del año pasado Tamara apareció guapísima con un diseño suyo en la boda de su hermana Ana Boyer. Y, contra todo pronóstico, nos encantó. Además, tanto ella como su madre y hermana acudían a la cena preboda de esta última con diseños de TFP by Tamara Falcó. Precisamente una de esas fotos es la que ha utilizado Tamara (Tammy para los amigos) para anunciar que su firma de moda ya se vende on line.

Por lo que hemos podido ver en la web, son diseños vaporosos, en una línea muy boho chic. Son casi todos vestidos largos, perfectos para llevar como invitada a una boda, además de un mono para el día a día, una americana blanca perfecta para llevar con los vestidos y una chaqueta de flecos de inspiración hippie.

Esta primera colección se llama Little details y está inspirada en el estilo de vida mediterráneo, con muchas referencias al universo personal de su creadora.

El vestido Andie es una de las prendas estrella de la colección y cuesta 370 €.

Todos los diseños tienen nombre femenino y hay dos muy especiales. Uno es el vestido Anita, suponemos que como homenaje a su hermana y otro es el Mami. Este último parece un diseño típico colombiano, blanco, con volantes y hombros al aire y es el que se puso Isabel Preysler para la cena preboda de la boda de su hija Ana. ¿Habrá querido hacer Tamara un guiño a la tierra del novio de su madre?

Este es el modelo Anita y cuesta 390 €.

El vestido Mami que ha llevado Isabel Preysler cuesta 340 €.

Los precios de las prendas están entre los 300 y los 500 euros y hay tres tallas de cada modelo: S, M y L. No sabemos si se agotarán, pero lo que sí es cierto es que poder vestir como Isabel Preysler por 340 € es bastante tentador.

Vestido Khali de gasa con flores lila (325 €).

Pero lo que más nos ha gustado de la web no han sido los vestidos, han sido las palabras de la diseñadora. En la pestaña de About, Tamara (o Tammy, como le gusta llamarse) dedica unas palabras a sus posibles clientas que no tienen desperdicio. Lo hace en inglés, suponemos que querrá que su firma sea lo más internacional posible. Y además de nombrar a Dios, pide paciencia a las compradoras porque sus prendas son artesanales y pueden tardar en llegar. Y, para terminar, desea que la mujer que compre uno de sus vestidos se sienta tan maravillosa con él puesto como se siente ella cuando los lleva.