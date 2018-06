14 jun 2018 Gervasio Pérez y Laura Requejo

Compartir en google plus

1. Tendencia desde la huerta

Frutas y hortalizas no son solo muy recomendables en la dieta. Este verano, la huerta y el mercado de productos de temporada se acercan a la moda y hacen alarde de ser los más frescos, estampados en todo tipo de prendas y también con formas en los accesorios.

d.r. Dolce&Gabbana d.r. Dolce y Gabbana d.r. Toms d.r. Michael Kors d.r. Mirto d.r. Mango d.r. Desigual d.r. Aurelia Gil

2. 'Ocean's 8': Cartier de cine

En 'Ocean's 8', ocho mujeres traman un gran robo en la gala del MET de Nueva York. ¬ŅSu objetivo? El collar Jeanne Toussaint de 1931, de Cartier, con un diamante de 136 kilates. La firma cre√≥ una r√©plica exacta para el rodaje, el que lleva Anne Hathaway en la √ļltima foto.

d.r. Fotograma de 'Ocean's 8' d.r. Fotograma de 'Ocean's 8' d.r. Fotograma de 'Ocean's 8'

3. 145 Aniversario: Nuevos 501

Se cumplen 145 a√Īos del jean Levi‚Äôs 501 y la creadora Karla Welch ha hecho una colecci√≥n c√°psula. Aqu√≠, Carolyn Murphy con dos piezas.

Carolyn Murphy pinit

4. Acerina Cecile: Primer Paso

Desde Las Palmas, Ana Escudero es la art√≠fice de esta nueva firma de zapatos femeninos con dos l√≠neas, una para novias, Bridal, y otra para uso cotidiano, Daily Grace. Coinciliar dise√Īo y comodidad (en especial para las novias) es su lema.

d.r. Acerina Cecile d.r. Acerina Cecile d.r. Ana Escudero

5. Jean Paul Gaultier: A cuatro manos

Una colaboración inusual ha unido al modisto y al artista y restaurador sueco de origen portugués André Saraiva (suyos son los centros de lo cool Chateau Marmont y Chiltern Firehouse). La ocasión, redefinir el look de las Eaux de Gaultier, lo merecía.

d.r. Jean Paul Gaultier d.r. Jean Paul Gaultier d.r. Jean Paul Gaultier

6. PDPaola: Joyas minimal

Nos gusta esta nueva firma de joyas, PDPaola, fundada en Barcelona por Paola Sasplugas. Claves: de estilo minimal y con 'calidad a precio asequible', dice ella.

Paola Sasplugas pinit

7. Douglas: Ubicuo Karl

Lagerfeld y su universo (gata Choupette incluida) se convierten en una l√ļdica y divina colecci√≥n de maquillaje denominada Kiss Me Karl. Lo hacen de la mano de la firma australiana ModelCo, a la venta en Espa√Īa de forma exclusiva en las perfumer√≠as Douglas.

d.r. Douglas: Ubicuo Karl d.r. Douglas: Ubicuo Karl d.r. Douglas: Ubicuo Karl d.r. Douglas: Ubicuo Karl d.r. Douglas: Ubicuo Karl d.r. Douglas: Ubicuo Karl d.r. Douglas: Ubicuo Karl

8. Desfiles Ibiza: Vamos de crucero

Es el segundo a√Īo que se celebran desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week en Ibiza. Esta vez, seis dise√Īadores presentaron las colecciones crucero 2019 en la pasarela del hotel Ushua√Įa: Andr√©s Sard√°, Jorge V√°zquez, The 2nd Skin Co., Custo, Alvarno y Melissa Odabash mostraron sus colecciones resort (que se ponen a la venta en invierno), donde destac√≥ sobre todo una clave: la comodidad del atuendo deportivo se instala en los looks de calle cotidianos.

d.r. Andrés Sardá d.r. Jorge Vázquez d.r. The 2nd Skin Co d.r. Alvarno d.r. Custo

9. Edie Parker: De mimbre y piel

Es el bolso cesta ic√≥nico del verano. Lo firma Edie Parker, la marca fundada por la norteamericana Brett Heyman (el nombre de la firma es un homenaje a su hija peque√Īa). Lo hay en dos versiones: trenzado en mimbre o en piel de varios colores. El estilo a√Īos 50 caracteriza las creaciones de esta neoyorquina.

d.r. Edie Parker d.r. Edie Parker bolsos d.r. Edie Parker bolsos

H&M: Ba√Īo ECO

Es la primera vez que la firma sueca H&M utiliza materiales sostenibles para su colecci√≥n de playa y ba√Īo. Con poliamida y poli√©ster reciclados han creado biquinis, vestidos y ba√Īadores de colores y estampados vibrantes.

d.r. H&M y su colecci√≥n de ba√Īo eco. d.r. H&M utiliza materiales eco para su colecci√≥n de playa y ba√Īo.

Adem√°s...

- Compras en amarillo para poner color al verano

- Los 33 vestidos m√°s bonitos (y baratos) del verano

- 10 complementos que no podr√°n faltar en tus vacaciones este verano