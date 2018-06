15 jun 2018

Antes no llegaba el verano hasta que Ana Obregón no posaba en bikini. Y ahora no lo hace hasta que Paula sube a Instagram una foto con un vestido 100% estival. Así que con este look de la actriz, con un vestido de Guts and love, podemos anunciar que el verano ya está aquí de forma oficial.

Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 14 Jun, 2018 a las 3:05 PDT

El look de Paula es de esos que nos dan ganas de irnos de vacaciones ya. Con un vestido vaporoso en blanco, de manga larga y con estampados de caracolas en color coral, unos tonos ideales para resaltar la piel bronceada de Paula. Es un modelo de la firma Guts and love y su precio es de 390 euros.

Vestido de Guts and love, aún disponible en la web de la firma. pinit

La actriz lo adorna con un cinturón de la firma Levi's, unas sandalias de Hakeii, gafas de sol de Dior, colgante de Agatha Paris y anillos de Tous, firma de la que es imagen. Otro de nuestro foco de atención ha sido el bolso de piel, de la firma Su-Shi. El modelo Old Skool L Vintage que tiene un precio de 179 euros.

Bolso de la firma Su-Shi (179 €). pinit

Ya tenemos uno de nuestros looks favoritos del verano. Ahora solo nos queda esperar a rebajas o comprarlo antes de que se agote. Porque ya sabemos que todo lo que lleva Paula... ¡vuela!