18 jun 2018

Son tiempos inciertos para Aida Domenech, penúltimo caso de 'influencer' que no termina de captar demasiado bien lo que ocurre fuera de la burbuja de la moda en la que se encuentra. No es la primera vez que a Dulceida le cae un chaparrón por haber perdido contacto con la vida real. Le sucedió por unas fotos en Ciudad del Cabo en las que derrochaba agua justo en el peor momento de sequía de la ciudad y le ha vuelto a suceder con su colección de baño, no apta para todos los cuerpos a pesar de sus proclamas en pro de la diversidad corporal. Total: que ha dejado Twitter.

El apagón tuitero, necesario dada la virulencia de los comentarios que ha recibido últimamente, no es por suerte el eclipse total de Dulceida en las redes, pues sigue publicando profusamente en Instagram. Sin embargo, percibimos cierto aire experimental en algunas de sus fotos más recientes, como si estuviera buscando un efecto artístico. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva Dulceida, más compleja? Puede ser: el año que viene cumple 10 años de presencia online y rozará los 30. La verdad: no entendemos el misterio del pañuelo en la cara. ¿Es por la posible alergia al polen?

Reconciliémonos con Dulceida, sobre todo por sus errores. Son la prueba de que, a pesar de todo, es humana y no hay filtro, enfoque ni estilismo que pueda ocultarlo. El top blanco que termina en dos largas piezas de tela hasta los pies tiene un aire sacerdotal graciosísimo. Sin embargo, un renglón más abajo posa con un mono rosa que es un 10. ¿Moraleja? No pasa nada por equivocarse: basta con disculparse y empeñarse en hacerlo mejor. No abandonar las redes como una diva es una regla de primero de Kardashian.