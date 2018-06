19 jun 2018

Parece que ha pasado un siglo desde que el feminismo digital se organizara para impulsar la campaña global 'Free the Nipple' ('Liberad los pezones'). Medio mundo y muchísimas famosas protestaron contra la censura de los torsos femeninos desnudos, más en concreto de sus pezones. Para los filtros de las redes sociales eran, aparentemente, distintos a los masculinos que sí circulaban con total libertad por las redes sociales. Parece mentira que solo hayan pasado seis años y que hoy se estén convirtiendo en los reyes de Instagram.

Esta semana pasada hemos visto a Kim Kardashian presentando la octava colección de Yeezy, la futurista firma de Kanye West, su marido. Esta vez, los estilismos mezclan su conocido aire deportivo con cierta evocación al uniforme del personal de una nave espacial, pongamos las de la serie 'Star Trek'. Sin embargo, no estábamos preparadas para un top tan revelador como el de la foto, que marca casi como una segunda piel los pezones de Kim. ¿Será eso lo que desata la risa de toda la gente que les fotografía a su paso por Nueva York?

No es la primera vez que la gran Kardashian tiende al top less durante el día, pero sí la vez que más lejos ha ido: es como si no llevara nada. Sin embargo, que Gigi Hadid también se atreva a enseñar pezones a plena luz del día (¿el top es también de Yeezy?) es más que significativo. Anuncia que la normalización de la presencia del cuerpo femenino avanza a pasos tan agigantados, prueba de que el empoderamiento femenino es imparable.

