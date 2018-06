19 jun 2018

Es una de esas habitantes de la moda que, discretamente, sin alardes ni efectismos, nos va dando soluciones útiles y accesibles para nuestra vida. Sienna Miller tuvo su momento álgido con la irrupción de lo 'boho' allá por 2004, antes del advenimiento de la gran reina rubia de la alfombra roja, Blake Lively. Sin embargo, hoy sigue brillando por la naturalidad que la elevó en el pasado y que las 'influencers' actuales sepultan bajo los filtros y la producción.

Sienna Miller wearing H&M Dress With Smocking. Una publicación compartida de pamsen (@pamsenofficial) el 13 Jun, 2018 a las 8:00 PDT

Su última salida documentada por los paparazzi de la moda ha dejado al mundo con la boca abierta por su efectividad y su sencillez. Sienna Miller se dejó ver melena al viento, gafas de sol, bolso setentero y un vestido entre romántico e infantil de cuadros Vichy, cuerpo fruncido y tirantes... ¡de H&M! El vestido cuesta menos de 40 euros: 34,99 para ser más exactos. Y aún quedan algunas tallas en el 'website', de la 40 a la 50.

H&M Vestido de cuadros de H&M. Precio: 34,99€

Otro punto a favor del estilismo de Sienna Miller, acaso el definitivo, son los preciosos zapatos de aire retro y color mostaza con los que le subió el color al 'look'. No le pueden sentar mejor sus 36 años y, quizá, su coqueteo incesante con el ex novio de Jennifer Aniston, Justin Theraux. La versión oficial es que son solo amigos pero... ¿quién sabe?

